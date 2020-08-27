В Екатеринбурге парня застукали за съемкой в общественном туалете

Посещая туалет в каком-нибудь торговом центре, не поленитесь осмотреться - возможно вас снимают на камеру.
Жительница Екатеринбурга Елизавета, посетив общественный туалет в гипермаркете "Окей" подняла голову и увидела, что из соседней кабинки ее пытается снять на камеру телефона какой-то парень. Девушка выбежала из кабинки - мужчина тоже попытался покинуть туалет, но его задержал молодой человек Елизаветы, ожидавший ее около помещения.
"Мой парень вообще не понял, что происходит, он подумал, что у меня телефон украли. Я достаю телефон, начинаю его снимать, он вырывается. Мы выходим на улицу. Я начинаю говорить о том, что он меня снимал в туалете. Мой парень говорит, мол, показывай свой телефон, удаляй все, что наснимал. Тот говорит, что у него телефон выключен. Мы его не стали бить. Всё на видео, он спокойно уходит, даже особо не смущаясь", — рассказывает Елизавета.
После этого инцидента у девушки случилась истерика, но затем она подумала, что, возможно, вуайерист преследовал и других женщин и опубликовала его фото с комментарием в соцсетях. Оказалось, что личность "подглядывателя" знакома многим жительницам Екатеринбурга. Более того, парень не ограничивался лишь подсматриванием и съемкой - некоторые девушки пожаловались на то, что похожий субъект приставал к ним на остановках, пытаясь просунуть руку между ног.
Елизавета решила наказать обидчика и написала заявление в полицию. Однако стражи порядка предупредили, что серьезного срока вуайерист не получит - он же не выкладывал видео в соцсети, не дотрагивался до заявительницы, а значит, скорее всего, дело будет рассматриваться в сфере статьи
"Нарушение неприкосновенности частной жизни", наказание по которой минимально - 15 суток либо воспитательная беседа.
"Нарушение неприкосновенности частной жизни", наказание по которой минимально - 15 суток либо воспитательная беседа.
Елизавета рассчитывает, что после этой истории другие девушки смогут быть более осторожными и постоят за себя.
Источник:
Ссылки по теме:
- Жители Урала заметили «парящего» священника на моноколесе
- Извращенец, подглядывающий под юбку девушки, сам попал на видео
- По центру Екатеринбурга проехались девушки в бассейне под громкую музыку и нарвались на штраф
- В Екатеринбурге мужчину подбросило и ударило сорванной с паркинга крышей
- В Екатеринбурге нетрезвый мужчина напал на бригаду скорой помощи
1
Новости партнёров
Загрузка...
Друг спрашивает ...