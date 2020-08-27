В Екатеринбурге парня застукали за съемкой в общественном туалете

Елизавета решила наказать обидчика и написала заявление в полицию. Однако стражи порядка предупредили, что серьезного срока вуайерист не получит - он же не выкладывал видео в соцсети, не дотрагивался до заявительницы, а значит, скорее всего, дело будет рассматриваться в сфере статьи

"Нарушение неприкосновенности частной жизни", наказание по которой минимально - 15 суток либо воспитательная беседа.