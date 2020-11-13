FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 496 постов • 194 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
В Северной Каролине во время прямого эфира обрушилась часть моста

В Северной Каролине во время прямого эфира обрушилась часть моста (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 11:14
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   журналисты   наводнение   обрушение моста   съемка   
1622
4
1
Журналисты чудом не пострадали, снимая репортаж о наводнении в округе Александр.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: видео   журналисты   наводнение   обрушение моста   съемка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
246
Иван Час назад
Ну вот есть же нормальные негры, которые работают свою работу а не громят магазы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
317
евгений Полчаса назад
наша обычная весна, в любом районном центре
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава 40 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
arhshed 54 минуты назад
Ливневок нет, мосты рушатся, до чего режим страну довел! А Северная Каролина это где-то на Дальнем Востоке, да? Какие-то там названия нерусские...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
480
g789 Час назад
Мост как стоял, так и стоит (по крайней мере пока)
Смыло берег. Речка стала шире и асфальту стало не на чем держаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Взрыв расплавил шею и грудь американки. Как она пережила этот ужас (5 фото) Взрыв расплавил шею и грудь американки. Как она пережила этот ужас (5 фото) Наводнение в Испании смывает автомобили Наводнение в Испании смывает автомобили На Тайване рухнул 140-метровый мост На Тайване рухнул 140-метровый мост Опубликовано видео из диспетчерской четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Опубликовано видео из диспетчерской четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС В Греции крупная свинья атаковала журналиста во время прямого эфира В Греции крупная свинья атаковала журналиста во время прямого эфира «Как Вам ёлочка?»: дедуля рассказал журналистам всё, что думает об этой ёлочке «Как Вам ёлочка?»: дедуля рассказал журналистам всё, что думает об этой ёлочке
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

602438



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вот какой была Мелания Трамп в начале модельной карьеры!
4
129
Вот какой была Мелания Трамп в начале модельной карьеры!
Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям
2
494
Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Коронавирус: новая волна или очередной всплеск?
0
27
Коронавирус: новая волна или очередной всплеск?
Как приготовить морскую форель на мангале
1
9
Как приготовить морскую форель на мангале
"Вы похожи на ирландцев": иностранцы о России и россиянах
"Вы похожи на ирландцев": иностранцы о России и россиянах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#прикольные#авария#на различный вкус#сша#полиция#смешно#в мире
#юмор#интересно#интересное#дтп#автомобили#история#авто авария#природа#gif#знаменитости
#прикол#кино#разное#автомир#смешные#маразм#позитив#россия#абсурд#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться