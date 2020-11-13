В Северной Каролине во время прямого эфира обрушилась часть моста

Журналисты чудом не пострадали, снимая репортаж о наводнении в округе Александр.
В Северной Каролине снимавшие репортаж журналисты едва не пострадали от обрушения моста Хидденит в округе Александр. Снимая просевший асфальт, Эмбер Робертс указывает на деформацию покрытия – в этот момент часть моста рухнула в воду прямо у нее под ногами.
Женщина вскрикнула от неожиданности, правда, после быстро взяла себя в руки и продолжила съемки. "..Недавно сюда принесло течением. Это НЕВЕРОЯТНО СТРАШНО! Окей, мы отходим, мы отходим. Прямо сейчас в прямом эфире мы наблюдали, как разрушилась дорога, на которой мы только что стояли. Слава Богу, мы отходим. Мы медленно отходим с моста..." Как сообщает Fox 46, команде удалось отойти от провала на безопасное расстояние.
Позже журналистка заметила, что с ней и с оператором все в порядке, а ее подписчики попросили руководство дать команде прибавку к зарплате.
I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I'm sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today's #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB— Amber Roberts (@AmberFOX46) November 13, 2020
В Северной Каролине с 12 ноября не прекращаются сильные ливни. Вода подтапливает строения, реки выходят из берегов.31 человек эвакуирован, есть погибшие и пропавшие без вести.
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