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На Урале силовики нагрянули на БДСМ-вечеринку и нашли там несовершеннолетнюю девушку - на тусовку она пришла с мамой

На Урале силовики нагрянули на БДСМ-вечеринку и нашли там несовершеннолетнюю девушку - на тусовку она пришла с мамой

Автор:
27 мая 2024 15:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечеринка   Видео   Урал   бдсм   екатеринбург   силовики   тусовка   
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Пожалуй, такой «экзотики« ещё не было.

В ночь на 25 мая полицейские устроили рейд на загородной базе отдыха недалеко от Екатеринбурга. Поступила информация, что там устроили БДСМ-пати. Вот эту «пати« и приехали разгонять. К тому времени на базе собралось около 80 человек.

Раньше они назывались Blue Velvet, а сейчас перезапустились под названием «Ковчег». По формату все примерно то же самое, с лайт-БДСМом и так далее. В 2 часа ночи туда ворвались люди в масках и устроили маски-шоу. Положили всех на пол, рассортировали на организаторов и участников. Последних переписали и отпустили. Поскольку такси оттуда фиг вызовешь, я добрался до Екатеринбурга только в четыре утра. И это мне еще повезло. Организаторов ещё опрашивали.

Там были люди в форме, в масках и без. Кто они были, я не знаю, так как они не представились. Но стоит отметить, что до этого момента вечеринка была весьма скучноватой. Появление этих людей сделало её значительно веселее и повысило градус общего веселья, - рассказал участник того вечера.

Пока одни веселились, другим было не до смеха - среди гостей вечеринки нашли 17-летнюю девушку. На тусовку её привела мама. Правда, юная любительница горяченького заявила, что ни в каких оргиях участвовать не собиралась, а пришла фотографировать мероприятие.

- Что, весело? Вам сейчас весело? - интересуется сотрудник у матери подростка.

- А я что, должна плакать или что я должна делать?

- Как здесь оказалась? - задают вопрос 17-летней девочке.

- Как здесь оказалась... Позвал организатор пофотографировать, я фотограф.

Возможно, БДСМ-фотографа проверят, вдруг она интересуется не только снимками всякого. Поработают и с её игривой мамой - хотя бы выяснят, зачем притащила дочь на оргию.

А на организатора вечеринки, Станислава Словиковского, завели уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Поводом стали фотографии с вечеринок, с полуголой девушкой в балаклаве, стилизованном терновом венке и «на кресте». По неподтверждённым данным, у него нашли и наркотики. Сегодня его должны допросить.

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Метки: Вечеринка   Видео   Урал   бдсм   екатеринбург   силовики   тусовка   
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12  комментариев
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5k
Egoro Час назад
Как я понимаю - пистить их бесполезно?(с)
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35k
Korolev 7 минут назад
Вот теперь заживём...
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3k
Igor Grishaev 16 минут назад
Достойная смена растёт!
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40k
Александр 16 минут назад
Каждый дрочит , как он хочет. Че докопались то до людей, ну нравится им шпили-вили-нестандрилли - это их дело.
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23k
alexis 19 минут назад
А на организатора вечеринки, Станислава Словиковского, завели уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Поводом стали фотографии с вечеринок, с полуголой девушкой в балаклаве, стилизованном терновом венке и «на кресте». (С)
Там были верующие? Они участвовали, оскорблялись но не уходили?
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6k
Rubiroid_47 24 минуты назад
Это что это получается, фотографы ничего не нафотографировали?
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31k
Serg2001 Полчаса назад
Ах, эти милые фотки мамы для старого семейного альбома... Милота!
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1k
Злодей 52 минуты назад
БДСМ тоже запрещено? Я,честно сказать, не знаю,что там делают, связывают и ипутся,что ли?
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August
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