На Урале силовики нагрянули на БДСМ-вечеринку и нашли там несовершеннолетнюю девушку - на тусовку она пришла с мамой

Пожалуй, такой «экзотики« ещё не было.
В ночь на 25 мая полицейские устроили рейд на загородной базе отдыха недалеко от Екатеринбурга. Поступила информация, что там устроили БДСМ-пати. Вот эту «пати« и приехали разгонять. К тому времени на базе собралось около 80 человек.
Раньше они назывались Blue Velvet, а сейчас перезапустились под названием «Ковчег». По формату все примерно то же самое, с лайт-БДСМом и так далее. В 2 часа ночи туда ворвались люди в масках и устроили маски-шоу. Положили всех на пол, рассортировали на организаторов и участников. Последних переписали и отпустили. Поскольку такси оттуда фиг вызовешь, я добрался до Екатеринбурга только в четыре утра. И это мне еще повезло. Организаторов ещё опрашивали.
Там были люди в форме, в масках и без. Кто они были, я не знаю, так как они не представились. Но стоит отметить, что до этого момента вечеринка была весьма скучноватой. Появление этих людей сделало её значительно веселее и повысило градус общего веселья, - рассказал участник того вечера.
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Пока одни веселились, другим было не до смеха - среди гостей вечеринки нашли 17-летнюю девушку. На тусовку её привела мама. Правда, юная любительница горяченького заявила, что ни в каких оргиях участвовать не собиралась, а пришла фотографировать мероприятие.
- Что, весело? Вам сейчас весело? - интересуется сотрудник у матери подростка.
- А я что, должна плакать или что я должна делать?
- Как здесь оказалась? - задают вопрос 17-летней девочке.
- Как здесь оказалась... Позвал организатор пофотографировать, я фотограф.
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Возможно, БДСМ-фотографа проверят, вдруг она интересуется не только снимками всякого. Поработают и с её игривой мамой - хотя бы выяснят, зачем притащила дочь на оргию.
А на организатора вечеринки, Станислава Словиковского, завели уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Поводом стали фотографии с вечеринок, с полуголой девушкой в балаклаве, стилизованном терновом венке и «на кресте». По неподтверждённым данным, у него нашли и наркотики. Сегодня его должны допросить.
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Там были верующие? Они участвовали, оскорблялись но не уходили?
УК РФ Статья 242. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов.