На Урале силовики нагрянули на БДСМ-вечеринку и нашли там несовершеннолетнюю девушку - на тусовку она пришла с мамой

В ночь на 25 мая полицейские устроили рейд на загородной базе отдыха недалеко от Екатеринбурга. Поступила информация, что там устроили БДСМ-пати. Вот эту «пати« и приехали разгонять. К тому времени на базе собралось около 80 человек.

Раньше они назывались Blue Velvet, а сейчас перезапустились под названием «Ковчег». По формату все примерно то же самое, с лайт-БДСМом и так далее. В 2 часа ночи туда ворвались люди в масках и устроили маски-шоу. Положили всех на пол, рассортировали на организаторов и участников. Последних переписали и отпустили. Поскольку такси оттуда фиг вызовешь, я добрался до Екатеринбурга только в четыре утра. И это мне еще повезло. Организаторов ещё опрашивали.

Там были люди в форме, в масках и без. Кто они были, я не знаю, так как они не представились. Но стоит отметить, что до этого момента вечеринка была весьма скучноватой. Появление этих людей сделало её значительно веселее и повысило градус общего веселья, - рассказал участник того вечера.