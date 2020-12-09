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Итальянец-велосипедист поехал покататься по незамерзшей реке в Казахстане и провалился под лед

Итальянец-велосипедист поехал покататься по незамерзшей реке в Казахстане и провалился под лед (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 08:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Атырау   велосипед   видео   покатался   провалился под лед   спасение человека   урал   
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Видео спасения любителя приключений вызвало много вопросов: что в Атырау делает итальянец? Как вообще ему пришла в голову идея пересечь Урал на велосипеде? И будет ли он кататься по льду еще?

Источник:

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Метки: Атырау   велосипед   видео   покатался   провалился под лед   спасение человека   урал   
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6  комментариев
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Нет ума - считай калека.
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Maleon 43 минуты назад
Ссылка youtu.be
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3k
torum11 44 минуты назад
повезло оленю!
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8k
Голос Вселенной Час назад
Я у себя в районе частенько от метро пешком хожу. Летом на велике, зимой пешком, если сухо. И путь через лес, кладбище и рядом с кладбищем - озеро. Позавчера иду, смотрю, по озеру чувак на коньках катается... И это практически в кромешной темноте. Не знаю, что у него в голове... Неужели не понимает, что нормальных морозов еще не было, лед не такой уж толстый, а людей вокруг не бывает, только изредка такие вот как я... Провалится - криком кричать будет, а никого... Даже помочь никто не сможет....
Бывают же люди!
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Родиться в Италии чтоб утонуть в Атырау
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10k
Хью́берт 2 часа назад
Шлем главное надел.
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