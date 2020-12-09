Итальянец-велосипедист поехал покататься по незамерзшей реке в Казахстане и провалился под лед

Видео спасения любителя приключений вызвало много вопросов: что в Атырау делает итальянец? Как вообще ему пришла в голову идея пересечь Урал на велосипеде? И будет ли он кататься по льду еще?

0 Источник: Несмотря на наступившую календарную зиму, далеко не все реки замерзли настолько, чтобы передвижение по льду было безопасным. Теперь это наверняка усвоил велосипедист-иностранец, который решил покататься в окрестностях Атырау.

0 Источник: Удивляет, что парень решил-таки пересечь Урал, хотя даже на первый взгляд он не выглядит достаточно замерзшим. Впрочем, хорошо то, что хорошо заканчивается. В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что обращений к ним за помощью не было. Рыбакам удалось вытащить и бедолагу-итальянца, и его велосипед.