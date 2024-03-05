«Не смей становиться на нашем пути»: актёр Сергей Селин отказался читать текст об «умирающей России», порвал сценарий и ушёл со съёмок

А в сети уже обсуждают - это была постановка или нет.
Сергей Селин - легендарный Дукалис из сериала «Улицы разбитых фонарей». Наверное, первого российского по-настоящему известного сериала. А кадры с Селиным разошлись на мемы.
Очередные съёмки актёра тоже не остались без внимания аудитории. На этот раз из-за поведения и позиции Селина. В чём суть: его пригласили, чтобы «в преддверии президентских выборов, поговорить о России». Актёр утверждает, что это были не рекламные съёмки. Сценарий ему дали прямо перед стартом и Сергею он не понравилися. Речь в нём шла о каких-то «умирающих городах» из которых «люди бегут от нищеты».
Знаете ребята, моя работа не врать людям, а говорить им как можно больше правды. Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна и я хочу сказать тебе, молодой парень - не смей становиться на нашем пути, если у тебя есть такие мысли. Вот этот вариант сценария мне не очень нравится, - заявил актёр.
И стал спорить с постановщиком, потом порвал листки с текстом и послал режиссёра туда, куда Солнце не заглядывает.
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Но есть и скептики:
Действительно, несмотря на широкий резонанс в сети, нигде нет имени режиссёра. А ролик уже с монтажом. Вряд ли кто-нибудь стал бы обрабатывать видео со сорванных съёмок.
Актёр утверждает, что никакой постановки не было, а его пригласили для того, чтобы он рассказал о стране и её жителях.
Мне предложили поговорить о России, но про такие слова, как «умирающая Россия», речи не было. Когда я прибыл на площадку, мне дали текст. Я сказал, я не буду говорить это. Это против моих личных убеждений, а режиссер настаивал. <...> Это не была реклама, просто решили поговорить о России. Мне сказали, это в преддверии президентских выборов, поговорить о России. <...> Причем заранее предупреждал, что ни слова о персоналиях, не вздумайте, но получилось с точностью до наоборот.
В итоге, скептиков оказалось всё же больше. Вот характерный комментарий:
Может это и правда была не постановка, но люди всё равно сомневаются. И вспоминают легендарное выступление Владимира Меньшова на церемонии награждения фильма «Сволочи». Вот его приводят как пример искренности. Тогда Меньшов вышел на сцену со своей супругой и произнёс:
Вручать приз этому подлому фильму, позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я этого делать не буду.
Бросил конверт и ушёл.
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К сожалению, 5 июля 2021 года легенды советского и российского кино не стало.
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А вот режиссёры имеют право, считаю, потому что у них есть какое-то видение и понимание.
ИМХО.
С другой стороны - не верится, что он не прочитал сценарий и сразу сел перед камерами.
То, что смонтировали... это самый простой монтаж. Могли смонтировать, чтобы показать заказчикам, что произошло на съемках, что Селин съемки сорвал. Мог кто-то из операторов или съемочной группы для себя смонтировать. Ну а ролик случайно (или специально) уплыл в сеть. Монтаж здесь ни о чем не говорит. Вон возьмите хотя бы Добкина с его предвыборной "речью"... Тоже смонтировано и аккуратно выложено в сеть.
- Прочти с выражением, будет всё хорошо, получишь гонорар.
А уже во время съёмки увидел.
А материал могли и операторы, и редакторы, да кто угодно мог смонтировать и скинуть.
А Селину я верю.
Аналогично!