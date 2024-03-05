«Не смей становиться на нашем пути»: актёр Сергей Селин отказался читать текст об «умирающей России», порвал сценарий и ушёл со съёмок

Очередные съёмки актёра тоже не остались без внимания аудитории. На этот раз из-за поведения и позиции Селина. В чём суть: его пригласили, чтобы «в преддверии президентских выборов, поговорить о России». Актёр утверждает, что это были не рекламные съёмки. Сценарий ему дали прямо перед стартом и Сергею он не понравилися. Речь в нём шла о каких-то «умирающих городах» из которых «люди бегут от нищеты».

Знаете ребята, моя работа не врать людям, а говорить им как можно больше правды. Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна и я хочу сказать тебе, молодой парень - не смей становиться на нашем пути, если у тебя есть такие мысли. Вот этот вариант сценария мне не очень нравится, - заявил актёр.

И стал спорить с постановщиком, потом порвал листки с текстом и послал режиссёра туда, куда Солнце не заглядывает.