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«Не смей становиться на нашем пути»: актёр Сергей Селин отказался читать текст об «умирающей России», порвал сценарий и ушёл со съёмок

«Не смей становиться на нашем пути»: актёр Сергей Селин отказался читать текст об «умирающей России», порвал сценарий и ушёл со съёмок

Автор:
05 марта 2024 17:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Владимир Меньшов   Сергей Селин   Улицы разбитых фонарей   дукалис   съемки   
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А в сети уже обсуждают - это была постановка или нет.

Сергей Селин - легендарный Дукалис из сериала «Улицы разбитых фонарей». Наверное, первого российского по-настоящему известного сериала. А кадры с Селиным разошлись на мемы.

Очередные съёмки актёра тоже не остались без внимания аудитории. На этот раз из-за поведения и позиции Селина. В чём суть: его пригласили, чтобы «в преддверии президентских выборов, поговорить о России». Актёр утверждает, что это были не рекламные съёмки. Сценарий ему дали прямо перед стартом и Сергею он не понравилися. Речь в нём шла о каких-то «умирающих городах» из которых «люди бегут от нищеты».

Знаете ребята, моя работа не врать людям, а говорить им как можно больше правды. Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна и я хочу сказать тебе, молодой парень - не смей становиться на нашем пути, если у тебя есть такие мысли. Вот этот вариант сценария мне не очень нравится, - заявил актёр.

И стал спорить с постановщиком, потом порвал листки с текстом и послал режиссёра туда, куда Солнце не заглядывает.

Но есть и скептики:

Действительно, несмотря на широкий резонанс в сети, нигде нет имени режиссёра. А ролик уже с монтажом. Вряд ли кто-нибудь стал бы обрабатывать видео со сорванных съёмок.

Актёр утверждает, что никакой постановки не было, а его пригласили для того, чтобы он рассказал о стране и её жителях.

Мне предложили поговорить о России, но про такие слова, как «умирающая Россия», речи не было. Когда я прибыл на площадку, мне дали текст. Я сказал, я не буду говорить это. Это против моих личных убеждений, а режиссер настаивал. <...> Это не была реклама, просто решили поговорить о России. Мне сказали, это в преддверии президентских выборов, поговорить о России. <...> Причем заранее предупреждал, что ни слова о персоналиях, не вздумайте, но получилось с точностью до наоборот.

В итоге, скептиков оказалось всё же больше. Вот характерный комментарий:

Может это и правда была не постановка, но люди всё равно сомневаются. И вспоминают легендарное выступление Владимира Меньшова на церемонии награждения фильма «Сволочи». Вот его приводят как пример искренности. Тогда Меньшов вышел на сцену со своей супругой и произнёс:

Вручать приз этому подлому фильму, позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я этого делать не буду.

Бросил конверт и ушёл.

К сожалению, 5 июля 2021 года легенды советского и российского кино не стало.

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Метки: Видео   Владимир Меньшов   Сергей Селин   Улицы разбитых фонарей   дукалис   съемки   
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17  комментариев
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Стадолин Час назад
Знаете, живу в маленьком городке (80000). Городок действительно в последнее время умирает... На дороге коллапс. Машины в каждой семье по 2 наверное. Иначе трудно объяснить этот машино-человеческий улей. На предприятие невозможно найти токаря на 60-70. слесари и сварщики тоже крутят носом (это к вопросу о нищенских зарплатах в умирающих городах). Все где то работают. Что то все строят. Гипермаркеты, 2 спорт центра (федеральные). Вот так то. Привет из маленького умирающего города Кропоткина.
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3k
Старожил 18 минут назад
Актёры, артисты, певцы и прочие скоморохи вообще не должны лезть в политику.
А вот режиссёры имеют право, считаю, потому что у них есть какое-то видение и понимание.
ИМХО.
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1
Vyacheslav 43 минуты назад
А кто эта сволочь, режиссёр?
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5k
Stas 48 минут назад
Все замечательно, но лучше бы сказали имена и фамилии режиссера и заказчика, кто эту лабуду хотел снять и к стенке их. Если не выдают, то постанова это(
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2k
integral11 50 минут назад
Интересно, а сколько той сопле за кадром, который "режиссер", и каким хреном это чучело стало этим самым "режиссером", и под какие собственно цели написан сценарий: это монолог, документалка или просто агитпропаганда? А на счет постановка это или нет - мне не особо важно, но если окажется, что постановка, просто еще один актер станет очередным подонком в моих глазах! Если - нет, то это будет приятной неожиданностью узнать, что не все "лицедеи" по профессии, такие же лицедеи и в жизни, а есть среди них и люди, достойные уважения!
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173
sir.dawidow2018 58 минут назад
Уважение Сергею!
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1k
TruckerOrphan Час назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
Голос Вселенной Час назад
С одной стороны - не похоже на постанову. Если это постанова, то уж совсем как-то низко для такого актера. Поэтому я в постанову не верю.
С другой стороны - не верится, что он не прочитал сценарий и сразу сел перед камерами.

То, что смонтировали... это самый простой монтаж. Могли смонтировать, чтобы показать заказчикам, что произошло на съемках, что Селин съемки сорвал. Мог кто-то из операторов или съемочной группы для себя смонтировать. Ну а ролик случайно (или специально) уплыл в сеть. Монтаж здесь ни о чем не говорит. Вон возьмите хотя бы Добкина с его предвыборной "речью"... Тоже смонтировано и аккуратно выложено в сеть.
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1k
RRR69 2 часа назад
Молодец. Не разочаровал.
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Сила в правде.....У дураков она своя.....Молодец Сергей, браво! Слабого труса будут слушать тысяч и хлопать.... За сильным пойдут миллионы!!! Вперед Россия!!!
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8k
Alex 2 часа назад
Всегда уважал "Дукалиса"
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305
Радист Alex 58 минут назад

Аналогично!
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August

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