Американца вернули к жизни через 45 минут после остановки сердца

Увидев, что сердце Майкла не бьется, медики подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который выполняет работу сердца: перегоняет кровь, снабжая ее кислородом. Аппарат не гарантирует выздоровления, но дает пациентам в критическом состоянии небольшой шанс.



Через 45 минут работы аппарата кровоток в почти обледеневшем теле Кнапински был восстановлен, так что теперь медикам оставалось согреть его и перезапустить сердце, что и удалось сделать.



«Когда я проснулся, я просто не понимал, что произошло», — сказал пациент.