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Американца вернули к жизни через 45 минут после остановки сердца

Американца вернули к жизни через 45 минут после остановки сердца (3 фото)

Автор:
22 ноября 2020 09:10
Сообщество : Истории
Метки: в мире   жизнь   истории   люди   остановка сердца   фото   
759
3
Спасатели нашли его окоченевшее тело без признаков жизни.

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Метки: в мире   жизнь   истории   люди   остановка сердца   фото   
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7k
Клёст 53 минуты назад
Взгляд у него безумный, шальной и диковатый какой-то...
Там точно все уверены что именно доброе дело сделали?)))
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26k
Aleks 4 минуты назад
отморозок какой то
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551
Кукулькан 12 минут назад
Похоже он вернулся не весь
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11k
робт 18 минут назад
я таки не понял
он опроверг теорию что мозг полностью умирает через 15 минут без кислорода, или подтвердил теорию что у амеров мозга нет вообще?
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862
Шурман 58 минут назад
Знакомый шрамик . Но он у меня появился после биопсии печени . На сколько я знаю все что связано с сердцем делается по другому .
Знакомый шрамик . Но он у меня появился после биопсии печени . На сколько я знаю все что связано с сердцем делается по другому .
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3k
Vadim Шурман Полчаса назад
Про печень не знаю, но ЭКМО так и подключают.
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862
Шурман Vadim 20 минут назад
Кстати о печени , когда спрашивал это больно мне говорят нет вы что . Я эту трубку чувствовал каждую секунду . Самое весело было смотреть на монитор как проходит этот катетер через все твое тело .
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