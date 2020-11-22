Американца вернули к жизни через 45 минут после остановки сердца

Спасатели нашли его окоченевшее тело без признаков жизни.
Медики «воскресили» американца, сердце которого остановилось на 45 минут после сильного переохлаждения, сообщает CNN.
45-летний Майкл Кнапински гулял по национальному парку на стратовулкане Рейнир в американском штате Вашингтон и заблудился в условиях, когда температура была ниже нуля. Спасатели нашли его без признаков жизни и отправили в реанимацию.
45-летний Майкл Кнапински гулял по национальному парку на стратовулкане Рейнир в американском штате Вашингтон и заблудился в условиях, когда температура была ниже нуля. Спасатели нашли его без признаков жизни и отправили в реанимацию.
Увидев, что сердце Майкла не бьется, медики подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который выполняет работу сердца: перегоняет кровь, снабжая ее кислородом. Аппарат не гарантирует выздоровления, но дает пациентам в критическом состоянии небольшой шанс.
Через 45 минут работы аппарата кровоток в почти обледеневшем теле Кнапински был восстановлен, так что теперь медикам оставалось согреть его и перезапустить сердце, что и удалось сделать.
«Когда я проснулся, я просто не понимал, что произошло», — сказал пациент.
Через 45 минут работы аппарата кровоток в почти обледеневшем теле Кнапински был восстановлен, так что теперь медикам оставалось согреть его и перезапустить сердце, что и удалось сделать.
«Когда я проснулся, я просто не понимал, что произошло», — сказал пациент.
«Я чрезвычайно благодарен всем здесь, в больнице, за то, что они не отказались от меня. Я жив и дышу», — добавил мужчина. Через 8 дней Кнапински выписали, и он смог вернуться домой.
По словам медиков, прийти в себя после гипотермической остановки сердца удается лишь небольшому количеству пациентов. Как правило, затем они живут долго, потому что изначально отличаются завидным здоровьем.
По словам медиков, прийти в себя после гипотермической остановки сердца удается лишь небольшому количеству пациентов. Как правило, затем они живут долго, потому что изначально отличаются завидным здоровьем.
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Там точно все уверены что именно доброе дело сделали?)))