Научный журналист о сходстве дельфина и человека

1276
1
1
Человека часто сравнивают с обезьяной. Журналистка пошла дальше и задала вопрос о сходстве человека и дельфина научному журналисту и популяризатору науки Александру Соколову. Мужчина не растерялся и привёл сходства.
А он хорош! Всё по полочкам разложил.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Бабушка атаковала корреспондента в прямом эфире
- Прохожий со странной походкой удивил журналиста
- Реакция жителей Великобритании на стоимость медицины в США
- Как человек вырастил 550 гектаров леса
- Журналист общается с африканским племенем о гендерах
Новости партнёров
реклама
Плюс, однозначно!
Звучит гордо! Образование 8 лет церковно приходской школы?