FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17209 постов • 1718 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Научный журналист о сходстве дельфина и человека

Научный журналист о сходстве дельфина и человека

Автор:
01 июля 2024 10:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   дельфин   журналист   сходство   человек   
1276
1
1

Человека часто сравнивают с обезьяной. Журналистка пошла дальше и задала вопрос о сходстве человека и дельфина научному журналисту и популяризатору науки Александру Соколову. Мужчина не растерялся и привёл сходства.

А он хорош! Всё по полочкам разложил.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Прикол   Юмор   дельфин   журналист   сходство   человек   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Горожанин 2 часа назад


Плюс, однозначно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Example 6.2.6 8 минут назад
Очевидно что человек - это утраченное звено между дельфином и птицей. Вроде бы Дробышевский про это говорил :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Юрьевич 24 минуты назад
"научному журналисту и популяризатору науки Александру Соколову"
Звучит гордо! Образование 8 лет церковно приходской школы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Тяжолый Орк 59 минут назад
антропогенез не заминусили, сохраняю веру в фишкян
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ихтиолог 80 лвл...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Б.Касторский 2 часа назад
Соколова знаю и очень люблю его посты и комментарии. А вот от канала Рен в целом ничего другого не ожидал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4073 поста (4068 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

800461



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Надо срочно всё это запретить": А.Бастрыкин призвал Госдуму разобраться с вопросом никабов
"Надо срочно всё это запретить": А.Бастрыкин призвал Госдуму разобраться с вопросом...
Джо Байден назвал условие для завершения своей карьеры
Джо Байден назвал условие для завершения своей карьеры
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#СССР#полиция#новости#Юмор#факты#Крым#шоу#Индия
#в мире#Прикол#Китай#забавно#конфликт#задержание#кошка#собака#сарказм
#история#люди#Россия#Москва#кот#авария#Турция#Спорт#кино
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Прохожий со странной походкой удивил журналиста Прохожий со странной походкой удивил журналиста Курьезный случай во время съемки репортажа в Казахстане Курьезный случай во время съемки репортажа в Казахстане Слонёнок мешает журналисту вести репортаж Слонёнок мешает журналисту вести репортаж Реакция жителей Великобритании на стоимость медицины в США Реакция жителей Великобритании на стоимость медицины в США Журналист общается с африканским племенем о гендерах Журналист общается с африканским племенем о гендерах

На что жалуетесь?

Вернуться