Курьезный случай во время съемки репортажа в Казахстане

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В Костанае женщина давала интервью журналисту на тему необходимости установки светофора в городе. Неожиданно произошло то, что она меньше всего ожидала.
Если долго всматриваться в акима города, то аким города пошлёт тебе знак.
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Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Костанайhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Костанай
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Где я хоть как-то обозначил, что хочу привести всё к исходному оригинальному наименованию? Чел спросил, я ему ответил. Зачем вот эту пургу писать?