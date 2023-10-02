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Курьезный случай во время съемки репортажа в Казахстане

Курьезный случай во время съемки репортажа в Казахстане

Автор:
02 октября 2023 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Казахстан   Прикол   Юмор   журналист   знак   
3085
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В Костанае женщина давала интервью журналисту на тему необходимости установки светофора в городе. Неожиданно произошло то, что она меньше всего ожидала.

Если долго всматриваться в акима города, то аким города пошлёт тебе знак.

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Метки: Видео   Казахстан   Прикол   Юмор   журналист   знак   
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12  комментариев
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5k
Kozlodoev 36 минут назад
Иностранка без акцента по-нашему говорит, учитесь!!!
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238
Виктор Kozlodoev Полчаса назад
В той же Латвии половина населения по-русски разговаривает просто превосходно, а вторая с акцентом, но тоже вполне сносно. Это нормально.
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5k
Котэ 57 минут назад
Кустанай... или на русском надо называть так, как местные говорят? если есть русское название. Ещё Белоруссию Беларусью назовите
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490
Елена Fat Lynx 20 минут назад
Вы в курсе того, что значительная часть городов (как и самих стран) мира в оригинале называется несколько иначе, нежели по-русски? Вы хотите внести рационализаторское предложение и привести всё к исходному оригинальному наименованию? Может, что быть, вы от публики потребуете называть российские города на манер малых и больших стран и весей? Как далеко вы готовы зайти, с позволения, в этой безудержной авантюре?
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