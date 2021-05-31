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Бабушка атаковала корреспондента в прямом эфире

Бабушка атаковала корреспондента в прямом эфире (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 мая 2021 08:47
Сообщество : Жить в России
Метки: бабушка   видео   журналист   нападение   омск   прикол   
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В прямом эфире телеканала, вещающего в Омске и Омской области произошел курьезный инцидент. На корреспондента начала кричать бабушка, которой, видимо, не нравятся телевизионщики. Вскоре пожилая женщина и вовсе вошла в кадр и попыталась прогнать журналистку.

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Метки: бабушка   видео   журналист   нападение   омск   прикол   
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13  комментариев
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10
Илья 2 часа назад
С возрастом мудаки превращаются в старых мудаков.
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54
сеньер Леонсио Полчаса назад
Очередная сенсация уровня деда #каквамЁлочка!
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37k
dima423 36 минут назад
обычная сумасшедшая бабка)
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8k
krivsan Час назад
респект бабушке,теперь хрен поймешь или новости тик ток,или тик ток новости,этих крэспандентов на каждом углу
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883
Сергей 2 часа назад
пожилых нужно уважать. они жизнь прожили. они всегда и во всем правы. ну да, ну да....
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