Бабушка атаковала корреспондента в прямом эфире

454
1
1
В прямом эфире телеканала, вещающего в Омске и Омской области произошел курьезный инцидент. На корреспондента начала кричать бабушка, которой, видимо, не нравятся телевизионщики. Вскоре пожилая женщина и вовсе вошла в кадр и попыталась прогнать журналистку.
"Возникла нештатная ситуация"
Пожилая женщина прогнала журналистку во время рассказа о поставке медицинского оборудования.
Источник:
Ссылки по теме:
- Маленький рост не помеха!
- Бабушка с биноклем наблюдает за происходящим вокруг со своего балкона
- Пьяный мужчина дважды пнул бабушку из-за её медлительности
- Суровая отцовская педагогика
- Дружеский поединок домашней крысы и кота
17
Понравилось17
Новости партнёров