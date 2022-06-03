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Журналист общается с африканским племенем о гендерах

Журналист общается с африканским племенем о гендерах

Автор:
03 июня 2022 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: gender   Реакция   бинарность   видео   вопросы   журналист   интересно   прикол   
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Журналист из США прибыл в Африку и решил задать представителям местного племени несколько нестандартных вопросов. Посмотрите, что местные жители думают о гендерах.
Пользователи сети в шутку предполагают, что африканцы могли бы забить журналиста камнями, если бы услышали ещё пару подобных вопросов.

Источник:

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Метки: gender   Реакция   бинарность   видео   вопросы   журналист   интересно   прикол   
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26  комментариев
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2k
Лёха Час назад
Белый дикарь. Или дебил ...
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3k
Станнис 3 минуты назад
сразу вспомнилась фраза - ...а ученые говорят - есть только 2 пола и 23 вида 3.14дарасов
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946
iKrek 9 минут назад
Меньше знаешь - крепче спишь.
Но эти африканцы будут теперь в страшных снах видеть бабу с пенисом и просыпаться в холодном поту.
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6k
ron 12 минут назад
Воспитывать детей надо так, чтобы они гордились принадлежностью к полу, а не выбирали несуществующие. Нас УЧИЛИ в детстве не обижать девочек, защищать их, гордиться тем, что я - мальчик и т.д. То же самое и для девочек. А вот если бы мне с 5-ти лет долбили в макушку, что ты - не мальчик, ты - хрен знает кто, решай сам, вот возможны непоправимые отклонения в психике...
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2k
Александр 13 минут назад
Всё очень просто, любая особь с девиантным поведением в естественных условиях не будет иметь продолжения себя - детей! и на том и закончится...
Агрессивное навязывание "гендерных ценностей" решение с 15 века англосаксонской шизофрении островного мышления, что людишек очень много и с этим срочно что-то надо делать. Если Генрих VIII (1509-1547), казнил – 72 тыс. человек (около 2,5% всего населения страны) «за бродяжничество и попрошайничество», а королева Елизавета I (1568-1603) – 89 тысяч, то сейчас это гендерная толерантность!
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−156
Алексей Н 16 минут назад
Это как о физике с муравьями спорить.
Не доросли они ещё до таких вопросов. Это не плохо и не хорошо. Это просто факт.
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91
Сергей Суворов Алексей Н 5 минут назад
Суть предельно простая - американец (или кто там ещё?) больной извращенец или продвигающий больное психическое отклонение в качестве добродетели. Поддерживая его вы сами ставите себя в положение аналогичного извращенца-дегенерата. Чётко и ясно.
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11k
Linuksoid 21 минуту назад
Тот случай, когда у африканского племени больше ума, чем у представителя США/Европы.
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109
eutace Полчаса назад
привнесли смуту в умы аборигенов. Раньше дикари об этом и не задумывались
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598
Okolobaha Полчаса назад
Счастливые люди, для них черное это черное, а белое это белое, они не знают всей грязи современного общества с [мат], лесбиянками и прочей небинарной нечисти.
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2k
petia Полчаса назад
Б----ляд---ь Эти европейские обезьяны лезут со своими тараканами к нормальным людям.
Ему сказали мужик с колотухай баба без неё.
Мужик добывает еду баба дома с детьми.
Снежок совсем потерялся.
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8k
Dabus 37 минут назад
Это они ещё местных тёток не спросили. Если бы тётки услышали что среди них затесалась баба с членом, они быстро бы её на этот член укоротили и скормили бы обрезки гиенам. У них там и так конкуренция за нормальных мужиков, а тут ещё эти существа .. небинарные выползают.
К тому же, во всех бывших колониях довольно сильны христианские общины, причём именно с теми, ещё старыми колониальных времён понятиями - когда всё это голубо-розовое однозначно определялось как извращение и в том числе как причина того что Господь уничтожил Садом и Гоммору.
Там люди ещё всё это не забыли, и поэтому нормально воспринимать ещё долго не будут.
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2k
Simadzu 37 минут назад
Все правильно, как нормальный человек может понять, что есть женщина с пенисом? Или что есть небинарные персоны, которые ни женщина, ни мужчина? Для нормального человека это звучит как бред, вот они и ржут.
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3k
Serhio Konyakoff 42 минуты назад
Глядя на этот ролик отчётливо понимаешь,где чистые люди,а где грязные дикари! Все уже давным- давно решено и сделано Создателем.И это изменить невозможно.Есть мальчики и есть девочки.Все!!! По другому быть никак не может! Как они его действительно не отпи@дили за такие вопросы!?Они видимо даже не до конца понимали
Глядя на этот ролик отчётливо понимаешь,где чистые люди,а где грязные дикари! Все уже давным- давно решено и сделано Создателем.И это изменить невозможно.Есть мальчики и есть девочки.Все!!! По другому быть никак не может! Как они его действительно не отпи@дили за такие вопросы!?Они видимо даже не до конца понимали сути его извращённых вопросов!
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11k
Джон Уик 42 минуты назад
У меня создалось впечатление что он боится спрашивать эти вопросы.
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11k
Джон Уик 43 минуты назад
С этого и начинается разврат. Главное что идея подана.
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973
Кактус 43 минуты назад
Ну, есть еще адекватные люди же!
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 53 минуты назад
тухложопые миссионеры англосакские.. опять за свое взялись..приехали свои ценности заднеприводные навязывать нормальным людям..которые живут естественной жизнью тысячелетиями бок-о-бок с матушкой Природой.
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31k
Fat Lynx Час назад
Надо было съесть этого белого, чтобы не задавал дурацких вопросов!
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30k
MatveiVainrub Час назад
Эти сапиенсы поразумнее многих белых будут . Логика простая , но железная . Если с членом - мужик , если с 3.143дой - баба . И всё . И менять ничего не надо . Всё же и так очевидно , понятно и ясно , как солнце .
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8k
Ф Ив Час назад
Да они смотрят на него как на идиота. Если бы они услышали еще пару похожих вопросов, то уже бы не улыбались, а заливались хохотом.
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9k
MakDag Час назад
"Почему аборигены съели Кука? Молчит наука." Тоже наверное всякую х.ню спрашивал.
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