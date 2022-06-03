Журналист общается с африканским племенем о гендерах

2517
1
1
Журналист из США прибыл в Африку и решил задать представителям местного племени несколько нестандартных вопросов. Посмотрите, что местные жители думают о гендерах.
Пользователи сети в шутку предполагают, что африканцы могли бы забить журналиста камнями, если бы услышали ещё пару подобных вопросов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Парень не угодил своей девушке
- Реакция лисы на любимую игрушку
- Хаски не хочет связываться с щёткой для вычесывания шерсти
- Как легко разозлить итальянца
- Волки спешат поделиться с хозяином свежими новостями
Новости партнёров
Но эти африканцы будут теперь в страшных снах видеть бабу с пенисом и просыпаться в холодном поту.
Агрессивное навязывание "гендерных ценностей" решение с 15 века англосаксонской шизофрении островного мышления, что людишек очень много и с этим срочно что-то надо делать. Если Генрих VIII (1509-1547), казнил – 72 тыс. человек (около 2,5% всего населения страны) «за бродяжничество и попрошайничество», а королева Елизавета I (1568-1603) – 89 тысяч, то сейчас это гендерная толерантность!
Не доросли они ещё до таких вопросов. Это не плохо и не хорошо. Это просто факт.
Ему сказали мужик с колотухай баба без неё.
Мужик добывает еду баба дома с детьми.
Снежок совсем потерялся.
К тому же, во всех бывших колониях довольно сильны христианские общины, причём именно с теми, ещё старыми колониальных времён понятиями - когда всё это голубо-розовое однозначно определялось как извращение и в том числе как причина того что Господь уничтожил Садом и Гоммору.
Там люди ещё всё это не забыли, и поэтому нормально воспринимать ещё долго не будут.
Глядя на этот ролик отчётливо понимаешь,где чистые люди,а где грязные дикари! Все уже давным- давно решено и сделано Создателем.И это изменить невозможно.Есть мальчики и есть девочки.Все!!! По другому быть никак не может! Как они его действительно не отпи@дили за такие вопросы!?Они видимо даже не до конца понимали сути его извращённых вопросов!