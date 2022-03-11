Прохожий со странной походкой удивил журналиста

1236
1
1
Журналист был вынужден сделать паузу, когда мимо него прошли несколько парней. Увидев одного из них репортёр ненадолго потерял дар речи.
Кого только не встретишь на улицах больших городов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Странный выдался денек
- Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии
- Помешал трапезе енотов и еле унес ноги
- Маленький, да удаленький
- Никогда не угадаешь, с чем захочет спать маленький ребенок
11
Понравилось11
Новости партнёров
Но мне кажется, что во-вторых - у гномика в белом спереди тоже наращено нехило, вот и журналюга едва в обморок не упал ;-)