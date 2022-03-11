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Прохожий со странной походкой удивил журналиста

Прохожий со странной походкой удивил журналиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2022 12:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   внезапно   журналист   прикол   прохожий   репортаж   репортер   
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Журналист был вынужден сделать паузу, когда мимо него прошли несколько парней. Увидев одного из них репортёр ненадолго потерял дар речи.
Кого только не встретишь на улицах больших городов.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   внезапно   журналист   прикол   прохожий   репортаж   репортер   
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8  комментариев
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8k
Ivan 2 часа назад
Прохожий со странной походкой удивил журналистаПосмотреть
Прохожий со странной походкой удивил журналиста
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158
rehbinder 10 минут назад
Что это было?
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90k
сапер Водичка Полчаса назад
Накачал !
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6k
Али Ди Полчаса назад
Я в шоке.
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340
Сергей Ляхов Час назад
Во-первых: четыре двухметровых телка (телохранителя) ведут этого трансформера, поэтому журналист мог сделать паузу...
Но мне кажется, что во-вторых - у гномика в белом спереди тоже наращено нехило, вот и журналюга едва в обморок не упал ;-)
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9k
Uron Час назад
пару недель назад уже было видео как такому же (а мобудь это он же) силиконовому жопастику в аэропорту досмотр проводили
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865
svarog19692007 Час назад
Какой "нетолерастичный" репортер ! Уволить могут парня ! ;-)
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