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Слонёнок мешает журналисту вести репортаж

Слонёнок мешает журналисту вести репортаж

Автор:
15 ноября 2022 11:13
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   журналист   милота   позитив   репортаж   репортер   слонёнок   
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Любопытный слонёнок чуть не сорвал репортаж журналиста о заповеднике в Африке. Посмотрите, как это было.
Журналист из Кении рассказывал о местном заповеднике и стоял рядом со слонами. В какой-то момент один из юных обитателей решил познакомиться с репортёром с помощью своего хобота.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   животные   журналист   милота   позитив   репортаж   репортер   слонёнок   
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6  комментариев
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17k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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GROMOZEKA 47 минут назад
Ребенок, есть ребенок
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8k
Trenzel2003 Час назад
Животные проявляют любопытство и требую внимания.
Лошадки тоже любят общаться.
Ссылка www.youtube.com
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4k
Rubiroid_47 Час назад
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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Dobriy drug

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