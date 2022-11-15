Слонёнок мешает журналисту вести репортаж

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Любопытный слонёнок чуть не сорвал репортаж журналиста о заповеднике в Африке. Посмотрите, как это было.
Журналист из Кении рассказывал о местном заповеднике и стоял рядом со слонами. В какой-то момент один из юных обитателей решил познакомиться с репортёром с помощью своего хобота.
Источник:
АНТИФИШКИ
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