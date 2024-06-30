Камчатским туристам пришлось пронести на руках 15 километров уставшего пса

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Они взяли питомца с собой в путь до Голубых озер, однако обратный путь оказался ему не под силу. Чтобы не бросать друга, ему соорудили носилки, на которых оттащили домой.
Просто у него лапки!)
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