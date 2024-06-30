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Камчатским туристам пришлось пронести на руках 15 километров уставшего пса

Камчатским туристам пришлось пронести на руках 15 километров уставшего пса

Автор:
30 июня 2024 10:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Камчатка   животные   забавно   милота   собака   туристы   
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Они взяли питомца с собой в путь до Голубых озер, однако обратный путь оказался ему не под силу. Чтобы не бросать друга, ему соорудили носилки, на которых оттащили домой.

Просто у него лапки!)

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Метки: Видео   Камчатка   животные   забавно   милота   собака   туристы   
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homerchik Час назад
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Мойша 7 минут назад
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3k
kca-opa Полчаса назад
Что за хрень? Потащили с собой больную собаку? А чё не родственника с раком 4-й степени, потом ещё гордиться этим и выкладывать в сеть?
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Musteline
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