Кот пришёл поддержать друга

Кошки многим кажутся равнодушными созданиями, но на самом деле они нередко оказывают поддержку как людям, так и другим животным. Рыжий котейка из этого видео тому подтверждение. Когда собаку, которой недавно сделали операцию, он подошел к ней, словно желая поддержать и успокоить.

Котофей лег рядом с собачкой и нежно погладил ее лапкой, а потом остался лежать поблизости. С таким хорошим пушистым другом не страшны никакие проблемы, даже самые серьезные. Поэтому собачке очень повезло.