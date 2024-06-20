Кот пришёл поддержать друга

Собаке недавно сделали операцию и она отдыхала. Живущий с ней в одном доме кот заглянул к ней и лёг рядом, словно желая поддержать.
Кошки многим кажутся равнодушными созданиями, но на самом деле они нередко оказывают поддержку как людям, так и другим животным. Рыжий котейка из этого видео тому подтверждение. Когда собаку, которой недавно сделали операцию, он подошел к ней, словно желая поддержать и успокоить.
Котофей лег рядом с собачкой и нежно погладил ее лапкой, а потом остался лежать поблизости. С таким хорошим пушистым другом не страшны никакие проблемы, даже самые серьезные. Поэтому собачке очень повезло.
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