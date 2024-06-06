Туристы исследовали известный водопад Китая и поняли, что это подделка

В Китае есть водопад Юньтай, который все признали самым красивым и впечатляющим во всей Азии. Одно из чудес природы и прочие регалии, но недавно блогер забрался на вершину водопада и разоблачил многолетнюю ложь.
Отвесная высота водопада Юньтай – 314 метров, выглядит и правда очень впечатляюще, как небоскреб. Сюда приезжают толпами туристы, потому что в этой части света ничего подобного и близко нет.
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Большая водопадовая подделка
Видеоблогер снял вершину водопада и оказалась, что мощный поток падающей воды… подпитывается из металлических труб. Это совсем не величие, созданное природой, а спроектированная человеком красота.
Сначала все критиковали блогера, назвал его видео фейковым, но потом местные устроители признались через WeChat – да, водопад мы модернизировали, чтобы обеспечить туристам красивый вид вне зависимости от того, мощные потом из рек в этом месяце поступает или они немного иссякли.
В засушливые сезоны из водопада почти ничего не лилось, туристы уезжали разочарованными. Пришлось «подкрутить» в природе немного. Под русло установили несколько насосов, чтобы те постоянно подкачивали в слив с горы воду.
Это шок или это правильно?
Многие в Китае были шокированы новостью и видео, потому что есть туристы, которые любят смотреть на архитектуру. А есть фанаты именно дикой природы, а тут, оказывается, не дикая.
«Самый высокий водопад Азии – это не шедевр природы?!» - писали везде.
Но раскрылась еще одна неприятная правда о водопаде. Оказывается, его намеренно перекрыли власти соседнего региона. Сам водопад Юньтай, расположен в провинции Хэнань, а вот источник к нему течет из провинции Шаньси.
Власти Шаньси построили себе водохранилище и водозабор, и река в сторону водопада иссякла. Чтобы тот не погиб окончательно, пришлось построить для него трубопровод.
Неужели у них до такой степени не связаны власти двух регионов, и нет никакого глобального органа надзора, который прекратил бы проект, который по факту опустошает природное достояние Китая.
В общем, молодцы, что справились и сохранили достопримечательность. Но по факту природный памятник уничтожили тоже сами китайцы, но из другого региона. Очень двойственное впечатление. А у вас?
Источник:
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Ну молодцы, что сказать, реку угробили, но зрелище сохранили.
Тут все фото и видео не показывают, есть ли река.
В Бахчисарае в одном кафе сделали водопад так. Ресторан примыкает к высокой скале и очень красиво получилось и приятно под ним ужинать. Но ржачно выглядит когда водопад пересыхает или наполняется водой аккурат при подъезде или отъезде автобуса с экскурсионной группой. Но молодцы, реально здорово получилось.
Водопад природный? - значит всё нормально.
Цитата-"...Пришлось «подкрутить» в природе немного. Под русло установили несколько насосов, чтобы те постоянно подкачивали в слив с горы воду."