Туристы исследовали известный водопад Китая и поняли, что это подделка

Сначала все критиковали блогера, назвал его видео фейковым, но потом местные устроители признались через WeChat – да, водопад мы модернизировали, чтобы обеспечить туристам красивый вид вне зависимости от того, мощные потом из рек в этом месяце поступает или они немного иссякли.

В засушливые сезоны из водопада почти ничего не лилось, туристы уезжали разочарованными. Пришлось «подкрутить» в природе немного. Под русло установили несколько насосов, чтобы те постоянно подкачивали в слив с горы воду.