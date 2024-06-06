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Туристы исследовали известный водопад Китая и поняли, что это подделка

Туристы исследовали известный водопад Китая и поняли, что это подделка

Автор:
06 июня 2024 10:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   в мире   вода   водопад   водопад Юньтай   обман   подделка   туристы   
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В Китае есть водопад Юньтай, который все признали самым красивым и впечатляющим во всей Азии. Одно из чудес природы и прочие регалии, но недавно блогер забрался на вершину водопада и разоблачил многолетнюю ложь.

Отвесная высота водопада Юньтай – 314 метров, выглядит и правда очень впечатляюще, как небоскреб. Сюда приезжают толпами туристы, потому что в этой части света ничего подобного и близко нет.


Большая водопадовая подделка

Видеоблогер снял вершину водопада и оказалась, что мощный поток падающей воды… подпитывается из металлических труб. Это совсем не величие, созданное природой, а спроектированная человеком красота.

Сначала все критиковали блогера, назвал его видео фейковым, но потом местные устроители признались через WeChat – да, водопад мы модернизировали, чтобы обеспечить туристам красивый вид вне зависимости от того, мощные потом из рек в этом месяце поступает или они немного иссякли.

В засушливые сезоны из водопада почти ничего не лилось, туристы уезжали разочарованными. Пришлось «подкрутить» в природе немного. Под русло установили несколько насосов, чтобы те постоянно подкачивали в слив с горы воду.

Это шок или это правильно?

Многие в Китае были шокированы новостью и видео, потому что есть туристы, которые любят смотреть на архитектуру. А есть фанаты именно дикой природы, а тут, оказывается, не дикая.

«Самый высокий водопад Азии – это не шедевр природы?!» - писали везде.

Но раскрылась еще одна неприятная правда о водопаде. Оказывается, его намеренно перекрыли власти соседнего региона. Сам водопад Юньтай, расположен в провинции Хэнань, а вот источник к нему течет из провинции Шаньси.

Власти Шаньси построили себе водохранилище и водозабор, и река в сторону водопада иссякла. Чтобы тот не погиб окончательно, пришлось построить для него трубопровод.

Неужели у них до такой степени не связаны власти двух регионов, и нет никакого глобального органа надзора, который прекратил бы проект, который по факту опустошает природное достояние Китая.


В общем, молодцы, что справились и сохранили достопримечательность. Но по факту природный памятник уничтожили тоже сами китайцы, но из другого региона. Очень двойственное впечатление. А у вас?


Источник:

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Метки: Видео   Китай   в мире   вода   водопад   водопад Юньтай   обман   подделка   туристы   
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23  комментария
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366
Dmitry N 2 часа назад
Да какая разница, если выглядит збс)
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9k
Влад 7 минут назад
китай-и подделка это синонимы. у них вообще практически нет своих разработок с нуля-только переделки, модернизация, совмещение и тд и тп. своего-ноль. теперь и своё подделывают.
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13k
butata 9 минут назад
Всё китайское такое... Чую ща набегут те кто будет говорить, что китайские смартфоны и машины хорошие))
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17k
Kostick 22 минуты назад
т.е. никто туда коптером не подлетал? не верю!) зачем туда залазить, когда можно подлететь.
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11k
vasilykopkov Полчаса назад
Я так понимаю, они снизу качают и эту же воду сбрасывают, по замкнутому циклу. То есть расход воды минимален.
Ну молодцы, что сказать, реку угробили, но зрелище сохранили.
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331
Влад 41 минуту назад
Ну, фонтаны же делают в городах для красоты. Почему нельзя водопад сделать?
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2k
smokes 49 минут назад
Не правилно пишут, водопад не подделный а тюнингованый, в угоду туриста. т.е.китайцы молодцы, модернезировали то что было придумано природой, устранив зависимость интенсивности падения воды от осадков, и других природных и не природных факторов.
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1k
DuckTales 51 минуту назад
да пофиг, красиво же
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1k
K_II_T 56 минут назад
Либо просто водопад облагородили, что-бы грязь и камни не летели.
Тут все фото и видео не показывают, есть ли река.
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10k
Роман Час назад
Туристы едут за зрелищем, его им дали. Водопад не фейковый же, просто пересыхает в определенное время года.

В Бахчисарае в одном кафе сделали водопад так. Ресторан примыкает к высокой скале и очень красиво получилось и приятно под ним ужинать. Но ржачно выглядит когда водопад пересыхает или наполняется водой аккурат при подъезде или отъезде автобуса с экскурсионной группой. Но молодцы, реально здорово получилось.
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7k
livaneth Час назад
Не только в Китае региональные власти гадят соседним областям. Вот например, было раньше на территории СССР Аральское Море......
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15k
Jearom Час назад
в Туапсе таких "водопадов" не один и не два) и каждый - с легендой о местных влюбленных..
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23k
alexis 2 часа назад
Америкосы Ниагару подшаманивают, но это другое, понимать надо.
Водопад природный? - значит всё нормально.
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28k
Влад 2 часа назад
Ну водопад то все таки природный. Построив дамбу соседи совершили ошибку, проложив трубопровод ошибку поправили. Красота налицо, водоснабжение восстановлено.
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2k
дмитрий викторович 2 часа назад
Китайцы даже водопады подделывают?!0_о
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2k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Они уже себя накалывают.
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2k
Rodaslav 2 часа назад
Да все правильно сделали, и людей водой обеспечили, и красивое туристическое (хоть уже и не очень природное) место сохранили.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 813 постов (764 в горячем)

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