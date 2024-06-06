Попадаешь, как в кино: хозяева превратили свой дом в "Парк Юрского периода"

Внешние стены помещения напоминают лесной ландшафт острова Нублар с огромными вырезанными фигурами разных видов динозавров.
Марк и Керри Риды из Шотландии превратили свое жилье в остров Нублар из "Парка Юрского периода". Посетители их дома в городке Стоунхаус чувствуют себя так, будто попали в павильон с декорациями к известному фильму.
Супруги потратили на трансформацию около четырех месяцев после того, как их сыну Джуду в рамках конкурса дали задание оригинально украсить свой дом. Мальчик, заручившись поддержкой родителей и их друзей — столяров, сантехников и каменщиков, решил сделать "ремонт" в стиле любимого фильма.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что перед домом стоят знаковые ворота из фильма "Парк Юрского периода" 1993 года. Внешние стены помещения напоминают лесной ландшафт острова Нублар с огромными вырезанными фигурами разных видов динозавров, размещенными по всей территории, в том числе велоцирапторов и тираннозавра, который вырывается из стены. Из-за угла виднеется гигантский зауропод с вытянутой шеей, а в небе летает птеродактиль.
"Если закрыть глаза, то кажется, что вы находитесь на студии Universal во Флориде. К нам каждый день приходят люди, чтобы сфотографироваться, поэтому еще некоторое время мы не будем снимать эти декорации. Главное, что они очень понравились Джуду", — рассказывает 38-летняя Кэрри.
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