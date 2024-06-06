Попадаешь, как в кино: хозяева превратили свой дом в "Парк Юрского периода"

"Если закрыть глаза, то кажется, что вы находитесь на студии Universal во Флориде. К нам каждый день приходят люди, чтобы сфотографироваться, поэтому еще некоторое время мы не будем снимать эти декорации. Главное, что они очень понравились Джуду", — рассказывает 38-летняя Кэрри.



