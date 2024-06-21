Штраф до $2 тысяч: в соцсетях возмутились туристами, которые гуляют в бикини

Жители курортных городов недовольны приезжими, которые ведут себя так, как не вели бы себя у себя дома, рассказали журналисты.
Туристы, которые отдыхают на пляжах Европы или в других местах, могут получить штраф за нарушение требований к внешнему виду. В Испании накажут за ношение купальника посреди города. Также запрещены любые предметы одежды, похожие на военную форму. О штрафах для отдыхающих и о реакции местных граждан в соцсетях.
Журналисты портала перечислили четыре нарушения, за которые могут оштрафовать на сумму от 80 до 2 тыс. долларов. Европейцы или жители Карибов наказывают туристов, которые отдыхают на пляжах или вышли в город. Такие ситуации, с одной стороны, вызывают острую реакцию местных граждан, а с другой, привели к пустым пляжам на некоторых курортах.
В Испании в курортных городах наказывают за появление на улице в полуодетом виде. За такие действия можно получить штраф около 600 долларов.
На портале привели случай, который произошел в городе Пальма в Испании. В сети опубликовали видео с кадрами отдыхающих, которые гуляли в купальниках. На кадрах видно, как пять женщин в бикини идут по улице, мимо проносятся автомобили, а напротив — группа полностью одетых людей, которые их рассматривают.
В соцсети возмутились подобными действиями, отметили на портале. Одна из комментаторок заявила, что стоило бы задерживать людей, которые отдыхают без одежды.
"Пожалуйста, арестуйте этих почти обнаженных людей. Или дебилов без рубашек, почти обнаженных, в бикини, которые бродят по рынкам, городам и магазинам", — сказала она.
Другие граждане призвали вызвать полицию и отметили, что вряд ли туристы прогуливались бы в таком виде по центру собственного города.
На портале также описали другие виды нарушений, за которые можно получить штраф.
В Венеции с 2008 года запрещено кормить голубей на площади Сан-Марко. Чтобы туристы не могли этого делать, даже запрещено продавать птичий корм, рассказали на портале. Причина запрета — разрушение исторического центра города. Возможный штраф за такое нарушение — от 80 до 775 долларов.
На острове Барбадос, а также на Ямайке и Сент-Люсии, в Карибском море запрещена любая военная одежда. Причина запрета — подобная одежда ассоциируется с бунтарями и нарушителями закона. Полиция следит, чтобы на людях не было камуфляжа, ремней, обуви, масок, футболок. Наказание — до года тюрьмы или штраф до 2 тыс. долларов
На пляже Леванте в Испании нельзя строить замки из песка. Местные власти постановили, что это вид развлечений является опасным. За подобное нарушение можно получить штраф до 160 долларов. (150 евро).
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С остальным соглашусь, хотя я не против чтобы такие 5 мадам в купальничках, у меня под окнами ходили.
Есть пляж для купания, есть центр города для других целей. Все правильно делают.