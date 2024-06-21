Штраф до $2 тысяч: в соцсетях возмутились туристами, которые гуляют в бикини

В Испании в курортных городах наказывают за появление на улице в полуодетом виде. За такие действия можно получить штраф около 600 долларов.

На портале привели случай, который произошел в городе Пальма в Испании. В сети опубликовали видео с кадрами отдыхающих, которые гуляли в купальниках. На кадрах видно, как пять женщин в бикини идут по улице, мимо проносятся автомобили, а напротив — группа полностью одетых людей, которые их рассматривают.

В соцсети возмутились подобными действиями, отметили на портале. Одна из комментаторок заявила, что стоило бы задерживать людей, которые отдыхают без одежды.

"Пожалуйста, арестуйте этих почти обнаженных людей. Или дебилов без рубашек, почти обнаженных, в бикини, которые бродят по рынкам, городам и магазинам", — сказала она.

Другие граждане призвали вызвать полицию и отметили, что вряд ли туристы прогуливались бы в таком виде по центру собственного города.