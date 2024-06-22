Обижали медведей: 12 туристам пожизненно запретили посещать центр разведения панд в Китае

Дюжине туристов пожизненно запретили посещать китайскую исследовательскую базу по разведению гигантских панд в Чэнду за плохое поведение по отношению к животным.

Согласно сообщению на официальном аккаунте Исследовательской базы в WeChat, в общей сложности 12 человек в возрасте от 26 до 61 года были лишены возможности посещать центр пожизненно.

Посетителей, которые плохо себя вели, "поймали, когда они бросали побеги бамбука, палочки для леденцов, сигареты, яйца или хлеб, а также плевали в игровую площадку панд на открытом воздухе", говорится в сообщении WeChat.