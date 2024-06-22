Обижали медведей: 12 туристам пожизненно запретили посещать центр разведения панд в Китае

Оказалось, что туристы бросали в панд бамбук и плевали в их загон.
Дюжине туристов пожизненно запретили посещать китайскую исследовательскую базу по разведению гигантских панд в Чэнду за плохое поведение по отношению к животным.
Согласно сообщению на официальном аккаунте Исследовательской базы в WeChat, в общей сложности 12 человек в возрасте от 26 до 61 года были лишены возможности посещать центр пожизненно.
Посетителей, которые плохо себя вели, "поймали, когда они бросали побеги бамбука, палочки для леденцов, сигареты, яйца или хлеб, а также плевали в игровую площадку панд на открытом воздухе", говорится в сообщении WeChat.
Все панды в порядке и здоровы, — заверили в центре разведения.
Исследовательская база публично не назвала имена нарушителей покоя панд и не сообщила, какой они были национальности. Но пояснили, что они не были из одной компании и не посещали Центр одновременно — правонарушения произошли в период с апреля по июнь этого года.
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База, которая является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Чэнду, имеет на своем веб-сайте подробные инструкции для посетителей.
"Пожалуйста, будьте внимательны к своей безопасности и безопасности животных", — говорится в одном из пунктов. Туристов также просят сохранять тишину и держаться подальше от панд.
Запрещено плевать в них, бросать мусор и еду. И делать что-либо, что угрожает уникальным животным.
Далее в рекомендациях говорится, что нарушение этих правил может привести к наказанию нарушителей. Их могут публично ославить, могут запретить посещать парк в течение года, на пять лет, или пожизненно.
Исследовательская база по разведению гигантских панд в Чэнду открылась в 1987 году в провинции Сычуань на юго-западе Китая. На ее веб-сайте говорится, что цель центра — "стать исследовательским центром мирового класса, образовательным центром по охране природы и международным образовательным туристическим направлением".
База призвана воссоздать естественную среду обитания гигантских панд.
Крайние меры, которые принимают ученые для создания такой среды, могут включать переодевание в костюмы панд, опрысканные мочой панды, чтобы животным было комфортно и их не беспокоили человеческие запахи.
В 2018 году Всемирный фонд дикой природы присвоил гигантским пандам статус с "находящихся под угрозой исчезновения" до "уязвимых". Сегодня в дикой природе обитает около 1800 панд.
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