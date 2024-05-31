Народный мастер создал действующую копию Mercedes G-Class из дерева

"Гелендваген" воссоздали в дереве до мельчайших деталей. Внедорожник способен самостоятельно передвигаться, у него работают фары и стеклоочистители.
Вьетнамские мастера начинали с сувенирных масштабных копий авто из дерева, но теперь изготавливают и настоящие машины. Они даже способны самостоятельно передвигаться.
Копия "Гелендвагена" построена на шасси старого Mitsubishi Pajero. На его раму наварили каркас, к которому крепятся деревянные кузовные панели, покрытые краской и лаком.
Было решено воспроизвести заряженный Mercedes-AMG G63 и его дизайн скопировали достаточно точно — "Гелендваген" сразу узнается. Также в авто работают фары, указатели поворотов и стеклоочистители.
Из дерева изготовили и салон "Гелендвагена", причем кресла не обшивали кожей или тканью. На передней панели установлены два дисплея, также есть люк в крыше. Двигатель и трансмиссия Mitsubishi Pajero остались без изменений, поэтому у этого Mercedes G-Class японское "сердце".
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