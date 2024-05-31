Народный мастер создал действующую копию Mercedes G-Class из дерева

Вьетнамские мастера начинали с сувенирных масштабных копий авто из дерева, но теперь изготавливают и настоящие машины. Они даже способны самостоятельно передвигаться.



Копия "Гелендвагена" построена на шасси старого Mitsubishi Pajero. На его раму наварили каркас, к которому крепятся деревянные кузовные панели, покрытые краской и лаком.