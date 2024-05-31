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Народный мастер создал действующую копию Mercedes G-Class из дерева

Народный мастер создал действующую копию Mercedes G-Class из дерева

Автор:
31 мая 2024 09:19
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes g-class   АТО   Видео   гелендваген   из дерева   машина   сделай сам   фото   
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"Гелендваген" воссоздали в дереве до мельчайших деталей. Внедорожник способен самостоятельно передвигаться, у него работают фары и стеклоочистители.

Вьетнамские мастера начинали с сувенирных масштабных копий авто из дерева, но теперь изготавливают и настоящие машины. Они даже способны самостоятельно передвигаться.


Копия "Гелендвагена" построена на шасси старого Mitsubishi Pajero. На его раму наварили каркас, к которому крепятся деревянные кузовные панели, покрытые краской и лаком.


Было решено воспроизвести заряженный Mercedes-AMG G63 и его дизайн скопировали достаточно точно — "Гелендваген" сразу узнается. Также в авто работают фары, указатели поворотов и стеклоочистители.


Из дерева изготовили и салон "Гелендвагена", причем кресла не обшивали кожей или тканью. На передней панели установлены два дисплея, также есть люк в крыше. Двигатель и трансмиссия Mitsubishi Pajero остались без изменений, поэтому у этого Mercedes G-Class японское "сердце".


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Метки: mercedes g-class   АТО   Видео   гелендваген   из дерева   машина   сделай сам   фото   
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3  комментария
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83
Nick Lee 55 минут назад
Давно уже пора продавать сменные корпуса на машины
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1k
Nikolay 22 минуты назад
Карго культ 21-го века)
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3k
Relost Полчаса назад
Вот почему все фапают на это убожество, по сути это уаз только импортный и затюненый по самое не балуй. Я что то слабо представляю что бы какой нибудь европейц или амер слюной изходил при види нивы или уаз патриот.
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3902 поста (3757 в горячем)

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