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Мясомешалка: вариант приготовления мяса на огне для ленивых

Мясомешалка: вариант приготовления мяса на огне для ленивых

Автор:
27 июня 2024 09:35
Метки: Видео   Прикол   бетономешалка   в мире   мясо   решётка для жарки   
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Умельцы соединили бетономешалку с решёткой для жарки мяса. Результат их трудов выглядит следующим образом.

Несмотря на то, что летом компании часто собираются с целью пожарить мясо, следить за его приготовлением мало кому хочется. Необходимо стоять около него, постоянно переворачивая и контролируя процесс, когда вокруг происходит столько всего интересного.

Для таких случаев кто-то придумал специальное приспособление, с помощью которого якобы можно забыть о мясе до его приготовления. Для этого всего лишь соединили бетономешалку с решеткой для жарки.

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Метки: Видео   Прикол   бетономешалка   в мире   мясо   решётка для жарки   
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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