Мясомешалка: вариант приготовления мяса на огне для ленивых

Несмотря на то, что летом компании часто собираются с целью пожарить мясо, следить за его приготовлением мало кому хочется. Необходимо стоять около него, постоянно переворачивая и контролируя процесс, когда вокруг происходит столько всего интересного.

Для таких случаев кто-то придумал специальное приспособление, с помощью которого якобы можно забыть о мясе до его приготовления. Для этого всего лишь соединили бетономешалку с решеткой для жарки.