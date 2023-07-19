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Неудачный день водителя бетономешалки

Неудачный день водителя бетономешалки

Автор:
19 июля 2023 11:16
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Вьетнам   Прикол   бетономешалка   в мире   неудача   
1890
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Во Вьетнаме водитель бетономешалки переоценил своё транспортное средство и осуществил незапланированную разгрузку бетона. Осталось только разровнять.

"Крепче за баранку держись, шофёр".

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Метки: Видео   Вьетнам   Прикол   бетономешалка   в мире   неудача   
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9  комментариев
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14k
Александр 2 часа назад
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sumrаknn Минуту назад
Дурень сначала пытается слезть, а когда слезет - поймет, что надо останавливать и полезет выключать передачу.
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9k
RIZ deadening Минуту назад
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7k
Николай 19 минут назад
и продолжает пытаться поднять.... бетоно мешалка смешная.....
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3k
Pioner76 37 минут назад
Не его день.. и авто без гидро усилителя руля...
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9k
Павел 37 минут назад
Хреново перемешивает эта чуда машина.
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3k
Bulanov 54 минуты назад
Бетономешалка!!!
Мешает бетон!!!
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26k
Егор Час назад
Крепче за шоферку держись, баран!
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