Неудачный день водителя бетономешалки

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Во Вьетнаме водитель бетономешалки переоценил своё транспортное средство и осуществил незапланированную разгрузку бетона. Осталось только разровнять.
"Крепче за баранку держись, шофёр".
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Мешает бетон!!!