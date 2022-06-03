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Жадина: забавная реакция льва на кучу мяса

Жадина: забавная реакция льва на кучу мяса

Автор:
03 июня 2022 13:22
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   в мире   видео   животные   лев   мясо   прикол   
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Голодный лев увидел приготовленную для него и сородичей кучу мясных обрезков и устремился к ней. Жизнь удалась!

Это всё моё, моё!

Слишком лёгкая добыча. Такими темпами в обычных котов превратятся.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция   Юмор   в мире   видео   животные   лев   мясо   прикол   
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3  комментария
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24k
Ego sum qui sum 2 часа назад
жадина с говядиной
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25k
Скептик-материалист 5 минут назад
Сам думает, наверно, "жаль, что у меня желудок такой маленький" )))
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7k
Борис Карабанов Час назад
У львов, похоже, тоже есть высокопоставленные чиновники.
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