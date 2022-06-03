Жадина: забавная реакция льва на кучу мяса

Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги

Хаски не хочет связываться с щёткой для вычесывания шерсти

У кота выдался трудный день

Самостоятельный кот, которому не нужна помощь

Недовольный кот против хвоста

Морж подшутил над фотографирующейся рядом с ним девушкой