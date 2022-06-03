Жадина: забавная реакция льва на кучу мяса

2028
1
1
Голодный лев увидел приготовленную для него и сородичей кучу мясных обрезков и устремился к ней. Жизнь удалась!
Это всё моё, моё!
Слишком лёгкая добыча. Такими темпами в обычных котов превратятся.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Недовольный кот против хвоста
- Хаски не хочет связываться с щёткой для вычесывания шерсти
- Некоторые кошки — настоящие королевы драмы
- У кота выдался трудный день
- Морж подшутил над фотографирующейся рядом с ним девушкой
Новости партнёров