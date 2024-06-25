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Как съесть пиццы больше остальных

Как съесть пиццы больше остальных

Автор:
25 июня 2024 07:30
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Еда   Прикол   Хитрости   в мире   пицца   
1655
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Вредные советы для любителя пиццы, который не боится, что его возненавидят друзья и коллеги.

Его наглость и коварство не знает границ.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Хитрости   в мире   пицца   
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61
Максим 2 часа назад
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Cornho 40 минут назад
"Как съесть пиццы больше остальных"
Как это вообще можно есть?
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Иван Сивиркин Cornho 5 минут назад
Ну выглядит вкусно. Что не так то?
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9k
Харон ( Χάρων) Час назад
Он такое провернёт только однажды, а потом будет жрать в одну харю ... на толчке.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3757 постов (3672 в горячем)

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