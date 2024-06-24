Боец сделал предложение своей девушке, но получил отказ

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Чешский боец Лукас Буковац решил сделать своей девушке предложение после поединка. Однако удача в тот день было явно не на его стороне. Парень проиграл поединок, после чего получил отказ на глазах у 20 000 человек.
Двойное невезение.
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попробовала бы она победителю отказать..
Я имею ввиду все эти тенденции делать предложение на публике
Без повреждений мозга прошёл поединок и без повреждения кошелёк в будущем от этой шмары.