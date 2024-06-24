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Боец сделал предложение своей девушке, но получил отказ

Боец сделал предложение своей девушке, но получил отказ

Автор:
24 июня 2024 10:25
Метки: Видео   Спорт   Чехия   люди   неудача   отказ   предложение   
2348
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1

Чешский боец Лукас Буковац решил сделать своей девушке предложение после поединка. Однако удача в тот день было явно не на его стороне. Парень проиграл поединок, после чего получил отказ на глазах у 20 000 человек.

Двойное невезение.

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Метки: Видео   Спорт   Чехия   люди   неудача   отказ   предложение   
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26  комментариев
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
ибать она страшная!
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3k
Сергей Викторович 9 минут назад
Одна из самых глупых вещей в мире - делать предложение на публике и для публики. Следующая глупость из этого ряда - забабахать свадьбу, чтобы "не как у всех", потому что "так принято". Если на свадьбу еще и кредит взят -полный набор!
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8k
Neo 10 минут назад
На на}{Yй!

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1k
Тимур 23 минуты назад
В жизни каждого успешного мужчины была женщина, которая бросила в трудный момент.
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289
Петр Петров Полчаса назад
Пиар матыги и окрашенного.
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1k
AlexWoyz Полчаса назад
совсем не подходящий момент выбрал.
попробовала бы она победителю отказать..
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19k
GROMOZEKA Полчаса назад
Тупейшиее клише,
Я имею ввиду все эти тенденции делать предложение на публике
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759
Сергей Полчаса назад
Зачем на проигрыше еще пытаться хоть как то свою колбаску устроить?.
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3k
Pioner76 39 минут назад
А чего он ожидал с такими волосами?
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25k
Скептик-материалист 41 минуту назад
Боги оградили бойца от этого страхоуобишша - тут наоборот он выиграл )))
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4k
Glory to Urine! 47 минут назад
Унизила показушника на весь мир. Он-то мечтал хайпануть в соцсетях, но усрался, как и другие подобные дурачки.
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29k
Alex 51 минуту назад
Страхуёбище
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27k
sssss3 Час назад
Да как сказать, двойное невезение???
Без повреждений мозга прошёл поединок и без повреждения кошелёк в будущем от этой шмары.
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Судя по розовым волосам куколд!
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4k
iovan2011 2 часа назад
Сильный ангел хранитель у парня
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0
Vlad 2 часа назад
Да уж, не повезло парняге....
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Vlad Viktor Час назад
Ну, эт его выбор....
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3756 постов (3667 в горячем)

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