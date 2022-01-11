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Романтический сюрприз не удался

Романтический сюрприз не удался (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 08:20
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   неудача   падение   предложение   прикол   сюрприз   фейл   
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Парень решил сделать своей девушке предложение руки и сердца в живописном месте, однако сюрприз немного не удался. А может быть это знак?
Судьба отвела от беды?

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Метки: Юмор   видео   неудача   падение   предложение   прикол   сюрприз   фейл   
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Дмитрий Полчаса назад
Пацан красава!!! Как бы сделал все что мог, но судьба злодейка не дает мне совершить этот щаг )))))
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259
Сервис Приемка 4 минуты назад
да фигня, если разобраться.
а что ушла сразу? импульсивна, подвержена влиянию настроения? "ой, всё!" ?
тогда повезло, именно такой типаж создает проблемы на ровном месте: https://old.fishki.net/4048806-on-menja-udaril-rossijskaja-turistka-ustroila-isteriku-na-jekskursii-v-tailande.htmlhttps://old.fishki.net/4048806-on-menja-udaril-rossijskaja-turistka-ustroila-isteriku-na-jekskursii-v-tailande.html
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0
Евген 15 минут назад
Беги, глупец..
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248
Шурман 18 минут назад
Я недавно обручальное кольцо потерял , ищет вся семья и доча подключилась к поискам :) проверил 2 машины , 2 этажа перевернули , весь двор проверил и не фига , вспомнил что был в магазине и брал лук , поехал в магазин там все перерыли :) . Сел расстроился , теща успокаивает и тут доча подходит и говорит Баба а мне так идет это колечко :) эта зараза все время ходила с ним .
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26k
Григорий 22 минуты назад
Не связывайся с добое.., судьба четко намекнула.
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593
Добрый Самаритянин 43 минуты назад
Беги, пацан!!! Другого такого знака не будет.
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