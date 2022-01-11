Романтический сюрприз не удался

759
1
1
Парень решил сделать своей девушке предложение руки и сердца в живописном месте, однако сюрприз немного не удался. А может быть это знак?
Судьба отвела от беды?
Источник:
Ссылки по теме:
- Парень проиграл в битве с тумбой в подъезде
- Неудачная фотосессия Человека-паука
- Забавный монтаж неудачных трюков людей
- Недолго мальчики катались
- Фаталити: пьяный боец случайно сломал ноутбук за 50 тысяч
17
Понравилось17
Новости партнёров
а что ушла сразу? импульсивна, подвержена влиянию настроения? "ой, всё!" ?
тогда повезло, именно такой типаж создает проблемы на ровном месте: https://old.fishki.net/4048806-on-menja-udaril-rossijskaja-turistka-ustroila-isteriku-na-jekskursii-v-tailande.htmlhttps://old.fishki.net/4048806-on-menja-udaril-rossijskaja-turistka-ustroila-isteriku-na-jekskursii-v-tailande.html