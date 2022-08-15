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Внезапные судороги чуть не испортили предложение руки и сердца на финише

Внезапные судороги чуть не испортили предложение руки и сердца на финише

Автор:
15 августа 2022 09:16
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   нога   предложение   свело   судороги   триатлон   триатлонист   
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Испанский триатлонист Кристиан Мориатейл решил сделать предложение своей девушке после финиша соревнований Ironman Tallinn. Однако в самый ответственный момент он не смог встать на колено.
К счастью, к нему на помощь подоспели организаторы. После 3,8 километров плавания, 180 километров езды на велосипеде и марафона спортсмен смог сквозь боль подняться и услышал заветный ответ любимой девушки.

Источник:

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Метки: Спорт   видео   нога   предложение   свело   судороги   триатлон   триатлонист   
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6  комментариев
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4k
GROMOZEKA 2 часа назад
Чувак, это знак!
Не пренебрегай знаками свыше
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1k
Aleksei 49 минут назад
надеюсь,они не суеверные и все у них будет хорошо
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6k
soar Час назад
организм воспротивился данному поступку
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8k
Шамсуддин Час назад
бесит когда судорога хватает среди ночи
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