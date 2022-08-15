Внезапные судороги чуть не испортили предложение руки и сердца на финише

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Испанский триатлонист Кристиан Мориатейл решил сделать предложение своей девушке после финиша соревнований Ironman Tallinn. Однако в самый ответственный момент он не смог встать на колено.
К счастью, к нему на помощь подоспели организаторы. После 3,8 километров плавания, 180 километров езды на велосипеде и марафона спортсмен смог сквозь боль подняться и услышал заветный ответ любимой девушки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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