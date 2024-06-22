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Мужик купил квартиру за 6 миллионов рублей и со слезами на глазах сделал на неё обзор

Мужик купил квартиру за 6 миллионов рублей и со слезами на глазах сделал на неё обзор

Автор:
22 июня 2024 10:59
Метки: Видео   Жизнь   Стоимость   жилье   квартира   цена   
2843
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Квартира-студия в Москве, район Люблино, было 6 миллионов, а стало 8, но радости в голосе комментатора видео нет.

Как повествует "счастливый" обладатель этих квадратных метров, а по другому, как просто квадратные метры не у всех повернется язык назвать это приобретение, покупали это чудо новой городской архитектуры за 6 миллионов рублей три года назад, а сейчас всё это стоит 8 миллионов. Но радости в голосе повествующего, казалось бы так удачно вложившего свои финансовые средства, не наблюдается.

Совмещённый санузел: душевая кабина, раковина и унитаз.

Кухни, как таковой, нет от слова совсем, и в довесок ко всему этому "прекрасный" вид из окна.

Стоит ещё добавить, что Люблино далеко не самый лучший район в Москве.

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Метки: Видео   Жизнь   Стоимость   жилье   квартира   цена   
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41  комментарий
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3k
lekha-fil 2 часа назад
А на хрен покупал? Чтобы теперь плакать на весь мир? Не видел до покупки?
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8k
rutt 4 минуты назад
Люблино и не самй плохой район. Нормальная конура для живущего на работе.
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12k
Доктор 10 минут назад
Зачем покупать конуру и потом плакать ?
Или сначала это были хоромы , а потом похолодало и они скукожились ?
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1k
Corkscrew 16 минут назад
Зато в Москве
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7k
heta Полчаса назад
А он чего, в полуобморочном состоянии её покупал? Не знал ни площади ни расположения ни условий сдачи, ни состояния инфраструктуры вокруг? 146%-ный ССЗБ, короче.
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123
Liberman Полчаса назад
Меня убивают эти владельцы квартир относительно новых... типа вот я за квартиру отдал 6,сейчас она стоит 8...
КАКОЕ 8?! кто будет покупать под 16%?! забудь) красная цена это конуре сейчас 5.5.
но вот образовалась прослойка из тех кто уже купил и не собирается отдавать свои деньги за такое, и вторая прослойка которые купили и ждут прибыли какой то). считаю счто у них квартира растет в цене)))
пойди и продай её сейчас в деньги - и сколько дадут вот это и будет её цена.
цена устанавливается на рынке - купил-продал.биржа,мать её.
а тут выставил цену которую хочет и считает что это и есть цена квартиры, и так все по рынку. клоуны.
с бэушными авто так же. сначала все ценник задрали - а теперь все встало, (после того как появилась возможность самому на ладе заказать весту и в кредит получить субсидию от государства. - только у нас народ не мамонт, и ведутся на предложения дилеров, которые у них,по факту, воруют часть денег из субсидии.) когда веста стоит от 1,6 новая.
и китайцы типа от 2-х норм,можно брать...
но бэухи держат свою планку! куда там!
а положить 6 млн в банк, под 18% - это 1080000 в год, почти 90000 в месяц...
сдашь ты эту конуру,без ремонта за 90к в месяц?
да ни в жизни - максимум 50.
и вот тут спрашивается: нахрена покупать эту квартиру?
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859
Purple_Bear Полчаса назад
Интересно как покупал эту квартиру автор видео? Участвовал в лотерее? 6 млн за билет, потом тянешь билет и что попалось то попалась?
Нет же. Площадь квартиры, этаж, район - всё знал.
Продавай её за 8 млн, приезжай к нам в Сибирь. В маленьких городах можно за эти деньги купить хорошую двушку и даже трёшку.

Млять, купить квартиру-студию с номером более 1000 в человейнике и удивляться. Удивляться надо тому что вообще ключи получил и в квартире таджики не живут.
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5k
HexUS 42 минуты назад
Ехал бы в Коломну, там может и двушку можно взять за эти деньги и не плакать! А то "яжмасквич", а сам плачет от этого!)
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180
Vincent Phillip 44 минуты назад
Нормальная квартира. Есть ещё меньше. Говорят, что человеки радуются. Даже есть искреннее одобрение...
Ссылка www.youtube.com
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3k
Юлия Ч 45 минут назад
Цены на жилье -космос, ничего нового. Спасибо программе льготной ипотеки , в том числе.
Другой вопрос, с чего бы мужик так удивляется? он не видел в договоре купли продажи стоимость 6 лямов за 20 квадратных метров? так офигевает, будто купил треху, а она высохла и ужалась. за что деньги плачены айяяй.
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716
Const67 46 минут назад
Ждем постов в духе:
Купил Ладу Весту, но не Мерседес - плачу.
Купил хлеба, но не торт - плачу.
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4k
Андрей 46 минут назад
Мужик, переезжай в Сызрань. За 6 млн нормальную трёшку купишь.
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22k
иванов дмитрий 51 минуту назад
У кого-то суп жидкий, у кого-то жемчуг мелкий. ( русская народная пословица)
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1k
Дмитрий 54 минуты назад
Очередной человейник.
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5k
РАТНИК 56 минут назад
Это говно должно стоить максимум 500 тысяч рублей.
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9k
perekrestok 57 минут назад
небольшой гостиничный номер. Наверное так и готовили чтобы сдавать приезжим на недолго и не жить постоянно.
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12k
Дмитрий 57 минут назад
Он покупал квартиру, что бы запилить этот видосик. 6 лямов грохнул на видосик.
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845
ivandike Час назад
Совсем еьанулись с ценами на жилье
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3k
Aristarx Час назад
Главное продолжайте в Москву ехать, не останавливайтесь, бывшие люди.
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4k
poбт Час назад
долбо*е*б какой то

в Воркуте мог бы купить целую 5тиэтажку на 2 подъезда и радоваться жизни, но кто то заставил его купить конуру в клятой Москве...
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7k
Старичок Час назад
зачем тогда покупал? навеное надеялся на чудо, что квартирка прирастет комнатками за это время? но чуда не произошло.
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1876 постов (1834 в горячем)

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