Мужик купил квартиру за 6 миллионов рублей и со слезами на глазах сделал на неё обзор

Как повествует "счастливый" обладатель этих квадратных метров, а по другому, как просто квадратные метры не у всех повернется язык назвать это приобретение, покупали это чудо новой городской архитектуры за 6 миллионов рублей три года назад, а сейчас всё это стоит 8 миллионов. Но радости в голосе повествующего, казалось бы так удачно вложившего свои финансовые средства, не наблюдается.

Совмещённый санузел: душевая кабина, раковина и унитаз.

Кухни, как таковой, нет от слова совсем, и в довесок ко всему этому "прекрасный" вид из окна.

Стоит ещё добавить, что Люблино далеко не самый лучший район в Москве.