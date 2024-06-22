Мужик купил квартиру за 6 миллионов рублей и со слезами на глазах сделал на неё обзор

Квартира-студия в Москве, район Люблино, было 6 миллионов, а стало 8, но радости в голосе комментатора видео нет.
Как повествует "счастливый" обладатель этих квадратных метров, а по другому, как просто квадратные метры не у всех повернется язык назвать это приобретение, покупали это чудо новой городской архитектуры за 6 миллионов рублей три года назад, а сейчас всё это стоит 8 миллионов. Но радости в голосе повествующего, казалось бы так удачно вложившего свои финансовые средства, не наблюдается.
Совмещённый санузел: душевая кабина, раковина и унитаз.
Кухни, как таковой, нет от слова совсем, и в довесок ко всему этому "прекрасный" вид из окна.
Стоит ещё добавить, что Люблино далеко не самый лучший район в Москве.
Источник:
- Типичная питерская квартира
- Рабочие будни поварихи
- Квартира в Таиланде за 44 тысячи рублей в месяц
- Доступное жилье
- Тем временем в Северной Корее
Или сначала это были хоромы , а потом похолодало и они скукожились ?
КАКОЕ 8?! кто будет покупать под 16%?! забудь) красная цена это конуре сейчас 5.5.
но вот образовалась прослойка из тех кто уже купил и не собирается отдавать свои деньги за такое, и вторая прослойка которые купили и ждут прибыли какой то). считаю счто у них квартира растет в цене)))
пойди и продай её сейчас в деньги - и сколько дадут вот это и будет её цена.
цена устанавливается на рынке - купил-продал.биржа,мать её.
а тут выставил цену которую хочет и считает что это и есть цена квартиры, и так все по рынку. клоуны.
с бэушными авто так же. сначала все ценник задрали - а теперь все встало, (после того как появилась возможность самому на ладе заказать весту и в кредит получить субсидию от государства. - только у нас народ не мамонт, и ведутся на предложения дилеров, которые у них,по факту, воруют часть денег из субсидии.) когда веста стоит от 1,6 новая.
и китайцы типа от 2-х норм,можно брать...
но бэухи держат свою планку! куда там!
а положить 6 млн в банк, под 18% - это 1080000 в год, почти 90000 в месяц...
сдашь ты эту конуру,без ремонта за 90к в месяц?
да ни в жизни - максимум 50.
и вот тут спрашивается: нахрена покупать эту квартиру?
Нет же. Площадь квартиры, этаж, район - всё знал.
Продавай её за 8 млн, приезжай к нам в Сибирь. В маленьких городах можно за эти деньги купить хорошую двушку и даже трёшку.
Млять, купить квартиру-студию с номером более 1000 в человейнике и удивляться. Удивляться надо тому что вообще ключи получил и в квартире таджики не живут.
В общем повторюсь, автор ролика - Сам Себе Злобный Буратино.
Другой вопрос, с чего бы мужик так удивляется? он не видел в договоре купли продажи стоимость 6 лямов за 20 квадратных метров? так офигевает, будто купил треху, а она высохла и ужалась. за что деньги плачены айяяй.
Купил Ладу Весту, но не Мерседес - плачу.
Купил хлеба, но не торт - плачу.
в Воркуте мог бы купить целую 5тиэтажку на 2 подъезда и радоваться жизни, но кто то заставил его купить конуру в клятой Москве...