Хозяева квартиры в Люберцах обнаружили, что их жильё превратили в хостел для мигрантов

Двое собственников жилья в подмосковной новостройке от «Самолета» долго ждали, когда их квартира будет готова — выдача ключей задерживалась якобы из-за того, что она не прошла приемку. Устав ждать, хозяева отправились посмотреть на жилье своими глазами и были шокированы настоящей причиной задержки. На месте их ждала группа мигрантов, весьма свободно расположившихся в чужой квартире.





В ответ на вопросы о том, что они тут делают, южные гости хранили молчание.





В доме, по словам собственников, они развели настоящий свинарник: «Вы загадили весь унитаз, ну вашу мать!» — сокрушается хозяйка.





Как рассказали собственники, в отделе заселения никакого заявления от них не приняли.







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