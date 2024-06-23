Хозяева квартиры в Люберцах обнаружили, что их жильё превратили в хостел для мигрантов

Жилплощадь им не сдавали якобы из-за того, что она не прошла «внутреннюю проверку».
Двое собственников жилья в подмосковной новостройке от «Самолета» долго ждали, когда их квартира будет готова — выдача ключей задерживалась якобы из-за того, что она не прошла приемку. Устав ждать, хозяева отправились посмотреть на жилье своими глазами и были шокированы настоящей причиной задержки. На месте их ждала группа мигрантов, весьма свободно расположившихся в чужой квартире.
В ответ на вопросы о том, что они тут делают, южные гости хранили молчание.
В доме, по словам собственников, они развели настоящий свинарник: «Вы загадили весь унитаз, ну вашу мать!» — сокрушается хозяйка.
Как рассказали собственники, в отделе заселения никакого заявления от них не приняли.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Примечательно, что это далеко не первый случай, когда «Самолет» селит в квартиры собственников мигрантов. При этом порой незаконно в уже сданные квартиры, заявляя людям, что «рабочие сами как-то нашли ключи».
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