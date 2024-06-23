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Хозяева квартиры в Люберцах обнаружили, что их жильё превратили в хостел для мигрантов

Хозяева квартиры в Люберцах обнаружили, что их жильё превратили в хостел для мигрантов

Автор:
23 июня 2024 10:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   жилплощадь   жилье   квартира   люберцы   мигранты   хостел   
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Жилплощадь им не сдавали якобы из-за того, что она не прошла «внутреннюю проверку».

Двое собственников жилья в подмосковной новостройке от «Самолета» долго ждали, когда их квартира будет готова — выдача ключей задерживалась якобы из-за того, что она не прошла приемку. Устав ждать, хозяева отправились посмотреть на жилье своими глазами и были шокированы настоящей причиной задержки. На месте их ждала группа мигрантов, весьма свободно расположившихся в чужой квартире.


В ответ на вопросы о том, что они тут делают, южные гости хранили молчание.


В доме, по словам собственников, они развели настоящий свинарник: «Вы загадили весь унитаз, ну вашу мать!» — сокрушается хозяйка.


Как рассказали собственники, в отделе заселения никакого заявления от них не приняли.



Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Примечательно, что это далеко не первый случай, когда «Самолет» селит в квартиры собственников мигрантов. При этом порой незаконно в уже сданные квартиры, заявляя людям, что «рабочие сами как-то нашли ключи».

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Метки: Видео   жилплощадь   жилье   квартира   люберцы   мигранты   хостел   
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