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Квартира в Таиланде за 44 тысячи рублей в месяц

Квартира в Таиланде за 44 тысячи рублей в месяц

Автор:
11 июня 2024 08:19
Метки: Бангкок   Видео   Таиланд   жильё   интересно   квартира   
1613
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1

Мужчина показал, как выглядит небольшая квартира в Бангкоке за 44 тысячи рублей (500 долларов) в месяц. Как считаете, стоит своих денег?

Внутри комплекса также есть бассейн с отличным видом на город, спортзал, круглосуточный магазин, и многое другое.

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Метки: Бангкок   Видео   Таиланд   жильё   интересно   квартира   
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13  комментариев
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8k
Oleg 58 минут назад
До метро поди далеко...
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10k
Alex 10 минут назад
Я думал, что квартира метр на метр будет. А тут - хоромы
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7k
Wadim 12 минут назад
А ещё в Таиланде десятилетями не меняются цены, прекрасная стабильная экономика, всё производится внутри страны (автомобили, электроника) и кредиты под 0.5% в год. Вот что значит грамотное управление.
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7k
Wadim 16 минут назад
Отлично, на Пхукете такие и снимал примерно, только не так высоко, там нет таких домов.
Пока один бат стоил 0.9 рубля, такие кондики стоили тыс 10-15 рублей в месяц. А сейчас даже лень считать сколько.
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25k
pssst 20 минут назад
Че за халупа? Советская хрущевка и то просторнее.
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37k
Netyn Полчаса назад
Квартира просто жесть - реальный сарай
Остальное все норм
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63k
dima423 Час назад
Ну цены примерно как в Москве, может чуть дешевле... Я недавно продал апартаменты так же бассейн в комплексе, спортзал, коворкинги... сдавать ну может тыс за 50 можно было их
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372
Голован Щекн 2 часа назад
судя по тому что в здании все надписи на аглицком, как и комментарий на видео, рискну предположить что сие реклама для иностранцев в Бангкоке
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752
Шурман 2 часа назад
Обычный аппарат отель , ну да дешево , за те же бабки и в Европе можно снять студию такую же , мы свою сдаем за 720 с гаражом в центре города .
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5k
Горожанин 2 часа назад
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