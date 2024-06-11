Квартира в Таиланде за 44 тысячи рублей в месяц

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Мужчина показал, как выглядит небольшая квартира в Бангкоке за 44 тысячи рублей (500 долларов) в месяц. Как считаете, стоит своих денег?
Внутри комплекса также есть бассейн с отличным видом на город, спортзал, круглосуточный магазин, и многое другое.
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Пока один бат стоил 0.9 рубля, такие кондики стоили тыс 10-15 рублей в месяц. А сейчас даже лень считать сколько.
Остальное все норм