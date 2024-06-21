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Мужчина решил взять в ипотеку квартиру стоимостью 25 миллионов рублей. Результат переплаты его шокировал...
Переплата составила 90 млн!
Работать надо не 24/7, а воровать
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Скромнее подобрать квартирку, не?????
Иными словами, внеси первый взнос на квартиру годовое кредитное бремя 4,5 миллиона, и возьми кредит на 10 лет, получишь переплату в ~25-30 миллионов, что уже чуть чуть меньше чем 90 миллионов переплаты. А если есть возможность платить досрочно( а это скорее всего возможно, если требование к человеку доход в полмиллиона....) , тооооо даже с таким конченным процентом, переплата не будет настолько мозговыносящей. И к слову, бетон, это помойка на колесах и не айфон, через 10 лет, бетон будет всё также дорогой, а скорее всего еще дороже, ибо эту квартиру за 25, нужно было покупать еще "вчера" за 20...ну вы поняли, не такая уж и потеря по деньгам, если подумать и не взбираться на залупу.
Короче, мысли нищеброда, размазываются по видосику, очень смачно, но немного оторвано от реальности.
Есть варианты привлекать инвестиции а не кредитоваться. Есть варианты по гос программам поддержки. Много чего есть. Но с такой процентной ставкой количество шавермячных и прочих бабрбершопов резко уменьшиться.
Почему то не вижу ни одного комментария из серии "ахереть, вот это ставки по вкладам, банки лютуют, что же такое творится, это если я 20 лямов положу, то через 10 лет 100лямов получу. Беспредел какой-то".
Ну инфляция она такая....
квартира то его через 30 лет тоже не 20 лямов будет стоить, а поди те же 100+лямов.
С другой стороны, сам кредит тоже обесценивается за время, девальвируется.
Ну и плюс сам объект дорожает... А вот КАК он будет дорожать - зависит от того, где этот объект, в каком состоянии, когда куплен (на каком этапе) и прочее...
Самостройщики и дома под продажу это как лотерея рукожопия.
кто-то "слегка привирает" ...
Но указанный ежемесячный платёж - это те самые 20%, это не списание части долга + проценты.
То есть 30 лет - это выплата долга в 50000 - 80 000 (примерно)в месяц + проценты 376 штук
я уже молчу про то что с таким потенциальным доходом, вкидывать 2 мульта на первый взнос как не серьёзно...но нужно ведь показать мощь калькуляции, а не оптимальные решения.