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Доступное жилье

Доступное жилье

Автор:
21 июня 2024 10:23
Сообщество : Жизнь
Метки: Банк   Видео   жилье   ипотека   квартира   переплата   
3215
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Мужчина решил взять в ипотеку квартиру стоимостью 25 миллионов рублей. Результат переплаты его шокировал...

Переплата составила 90 млн!

Работать надо не 24/7, а воровать

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Метки: Банк   Видео   жилье   ипотека   квартира   переплата   
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21  комментарий
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2k
дмитрий викторович Час назад
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20k
Голос Вселенной 4 минуты назад
Одна поправка - квартиру за четвертак они принимают за доступное жилье... Можно было бы уж тогда виллу какую-нибудь рассматривать...
Скромнее подобрать квартирку, не?????
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168
leonid zilb Полчаса назад
и всего то! В 3.6 раз переплата. Я взял ипотеку в Израиле в 92м. За 18 лет заплвтил 5 раз сумму!!!!! И был должен сколько взял!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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12k
Дмитрий Полчаса назад
Удивил. Такая же .....ня в ВТБ.
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19k
Александр 38 минут назад
Налог на идиота в действии. Если ты можешь платить кредит 376 тысяч в месяц(4,5 мульта в год) . Есть хоть какое то логическое обоснование вносить только 2,5 мульта первого взноса(полгода мучительного ожидания) , чтобы потом неспешно платить 30 лет? Зачем?

Иными словами, внеси первый взнос на квартиру годовое кредитное бремя 4,5 миллиона, и возьми кредит на 10 лет, получишь переплату в ~25-30 миллионов, что уже чуть чуть меньше чем 90 миллионов переплаты. А если есть возможность платить досрочно( а это скорее всего возможно, если требование к человеку доход в полмиллиона....) , тооооо даже с таким конченным процентом, переплата не будет настолько мозговыносящей. И к слову, бетон, это помойка на колесах и не айфон, через 10 лет, бетон будет всё также дорогой, а скорее всего еще дороже, ибо эту квартиру за 25, нужно было покупать еще "вчера" за 20...ну вы поняли, не такая уж и потеря по деньгам, если подумать и не взбираться на залупу.

Короче, мысли нищеброда, размазываются по видосику, очень смачно, но немного оторвано от реальности.
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20k
banzai7 44 минуты назад
Ну с такой ключевой ставкой неудивительно. И частный бизнес в стране развивать с такими процентами не реально.
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1k
Mazter 46 минут назад
Ну ок, автор может взять свои 21млн, и положить под ставку 18% (текущие вклады) и посчитать сколько у него будет через хотя бы 10лет. Упрощу задачу ему - будет больше 100млн!!!
Почему то не вижу ни одного комментария из серии "ахереть, вот это ставки по вкладам, банки лютуют, что же такое творится, это если я 20 лямов положу, то через 10 лет 100лямов получу. Беспредел какой-то".

Ну инфляция она такая....

квартира то его через 30 лет тоже не 20 лямов будет стоить, а поди те же 100+лямов.
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7k
мемфрид 58 минут назад
[мат] всех [мат])
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15k
Владимир Час назад
У меня товарищ дом строит взял 7лямов в ипотеку на 20 лет. 50к в мес платёж. Заплатит 12 лямов. 5 переплаты, это писец. Чет у нас ипотечники лютуют.
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357
Gendos Владимир Полчаса назад
Только дом этот будет стоить через 20 лет 15 лямов
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80
Hitriy Zhuk Gendos 9 минут назад
Или развалится через 1-2 года.
Самостройщики и дома под продажу это как лотерея рукожопия.
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64k
Олег Час назад
Очередной пост от идиота, который решил освоить онлайн калькулятор
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19
Risting 2 часа назад
капитализм, сэры.... Деньги делаются на всём, что является нуждой человека
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59
Konstantin Kuts Risting Полчаса назад
Ну капитализм тут не причём. Живу в Баварии и имею ставку по ипотеке в коммерческом банке 1,65 %
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29k
Анатолий Соколов 2 часа назад
это какой срок у кредита, если при ежемесячном платеже 376 041 рублей "переплатить" 90 миллионов ...
кто-то "слегка привирает" ...
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2419 постов (2372 в горячем)

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