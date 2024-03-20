Цены на недвижимость в 2004 году

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Мужчина нашёл газету с ценами на недвижимость в 2004 году и решил показать несколько примеров.
Справедливости ради, не стоит забывать и о зарплатах в начале нулевых.
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Так что все в этой жизни относительно.