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Цены на недвижимость в 2004 году

Цены на недвижимость в 2004 году

Автор:
20 марта 2024 09:29
Метки: 2004   Видео   интересно   квартира   недвижимость   цена   
1454
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1

Мужчина нашёл газету с ценами на недвижимость в 2004 году и решил показать несколько примеров.

Справедливости ради, не стоит забывать и о зарплатах в начале нулевых.

Источник:

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Метки: 2004   Видео   интересно   квартира   недвижимость   цена   
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11  комментариев
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39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Рубрика "Юморески для умственоотсталых". Он бы ещё водку по 3,62 вспомнил...
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3k
Pioner76 48 минут назад
Были у нас времена в начале 90-х, когда квартиры меняли на Ford Scorpio. А в перестроечные времена погооваривает и на видео магнитофон меняли...
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
Свою первую квартиру однушку я купил в конце 2007 за $124000, по тогдашнему курсу 24 рэ за бакс это выходило почти 3 млн руб. При моей тогдашней зп около 45 тыс. И этой зп тогда хватало всей нашей семье из 3 чел и на съем квартиры, и на жизнь-питание-транспорт... Сейчас за такую сумму и квартиру трудно снять...
Так что все в этой жизни относительно.
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Krasin

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