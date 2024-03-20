Цены на недвижимость в 2004 году

Свистопляска, которая закончится не раньше июля

Что будет с квартирой, если ее не убирать 3 месяца

В Ставрополе неизвестный поджёг подъезд "коктейлем Молотова"

Женщине вернули потерянный 40 лет назад бумажник с документами

Клаустрофобы, проходите мимо! В Санкт-Петербурге выставили на продажу микроквартиру

Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью