В Перми у борца с наркотиками нашли 200 грамм запрещённых веществ на продажу

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Теперь в деле разбираются полицейские.
Последние 13 лет Алексей помогал наркозависимым и даже создал специальную организацию. И вот 1 июля его машину остановили на трассе Пермь-Екатеринбург. Во время обыска, полицейские проверили телефон Алексея и нашли там координаты тайника с веществами.
Позже специалисты обнаружили в этом тайнике 200 грамм метадона. Как утверждают - Алексей планировал его продать. Сейчас с ним работают силовики и проводят проверку.
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Понятно, едешь такой, а тебя останавливают и давай машину все разбирать на запчасти. А вдруг найдем?
Нет уж, конкретно слили, что в этой машине точно найдете.
Обычно мелких так сливают, чтоб показать работу.
А большие партии нормально проезжают.
Вспомнилось недавняя новость в Бразилии 3,5 тонны коки тормознули.
Значит проехало намного больше и общественность успокоили, отдали мелочь ))_
"Что охраняешь, то и имеешь!"