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В Перми у борца с наркотиками нашли 200 грамм запрещённых веществ на продажу

В Перми у борца с наркотиками нашли 200 грамм запрещённых веществ на продажу

Автор:
02 июля 2023 20:57
Сообщество : Криминал
Метки: Наркотики   вещества   обыск   пермь   полиция   проверка   
1854
5

Теперь в деле разбираются полицейские.

Последние 13 лет Алексей помогал наркозависимым и даже создал специальную организацию. И вот 1 июля его машину остановили на трассе Пермь-Екатеринбург. Во время обыска, полицейские проверили телефон Алексея и нашли там координаты тайника с веществами.

Позже специалисты обнаружили в этом тайнике 200 грамм метадона. Как утверждают - Алексей планировал его продать. Сейчас с ним работают силовики и проводят проверку.

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Метки: Наркотики   вещества   обыск   пермь   полиция   проверка   
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12  комментариев
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2k
Дмитрий Час назад
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7k
Allmaster 9 минут назад
Пасли уж, значит засветился ранее. Уже давно, был такой случай, на междугороднем посту менты еще тогда машину остановили и распотрошили. В дверной карте нашли сверток с наркотой.
Понятно, едешь такой, а тебя останавливают и давай машину все разбирать на запчасти. А вдруг найдем?
Нет уж, конкретно слили, что в этой машине точно найдете.
Обычно мелких так сливают, чтоб показать работу.
А большие партии нормально проезжают.
Вспомнилось недавняя новость в Бразилии 3,5 тонны коки тормознули.
Значит проехало намного больше и общественность успокоили, отдали мелочь ))_
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23k
AzuveR 21 минуту назад
Он ,просто взял на пробу,что бы знать с чем он борется.
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1k
Kra 53 минуты назад
Как говорил Жванецкий:
"Что охраняешь, то и имеешь!"
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17k
Марина 2 часа назад
Ибо нефиг у Госнаркоконтроля работу отнимать. Эти ребята конкурентов не любят.
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
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26k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Посадили кота сметану охранять.
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172
дмитрий 2 часа назад
Координаты тайника так и были подписаны в телефоне: "здесь лежат наркотики!!!"? Так что ли?
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172
дмитрий 2 часа назад
Обосную. На почту или воцап присылаются координаты( для многих это просто набор цифр) и готово обоснование для возбуждения... А ты даже не в курсе,что по этим координатам находится. Тут даже ловкость рук не нужна, что бы в карман пакетик закинуть.
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172
дмитрий Seryi_spb 17 минут назад
Ну почему же? Привязали же. Количество...? А что бы наверняка. Но это так, домыслы...А так открывается огромное поле для подстав.
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