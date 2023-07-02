В Перми у борца с наркотиками нашли 200 грамм запрещённых веществ на продажу

Последние 13 лет Алексей помогал наркозависимым и даже создал специальную организацию. И вот 1 июля его машину остановили на трассе Пермь-Екатеринбург. Во время обыска, полицейские проверили телефон Алексея и нашли там координаты тайника с веществами.

Позже специалисты обнаружили в этом тайнике 200 грамм метадона. Как утверждают - Алексей планировал его продать. Сейчас с ним работают силовики и проводят проверку.