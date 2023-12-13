Слониха терроризирует туристов, требуя еду 

Туристы, путешествующие на машине по национальному парку Яла на юго-востоке Шри-Ланки, привлекли внимание слонихи по имени Нитра. Животное вышло на дорогу и остановило машину.
Водитель сафари-мобиля не смог объехать живое препятствие. Животное разбило боковое стекло транспортного средства, а затем, используя длинный хобот, принялось методично обследовать салон автомобиля.
Источник:
Туристы пережили волнительные моменты в своей жизни, но всё же не пострадали. Спустя некоторое время, благодаря усилиям водителя, группа скрылась от голодного зверя.
Источник:
- Носорог пожалел, что зашёл на территорию слона
- Туристка делала фото со слоном - а тот решил подшутить
- В ЮАР слон напал на джип со студентами
- 2 часа и трактор потребовались людям, чтобы спасти семью слонов из грязевой ямы
- Драматическое видео: слониху и её детёныша спасли из канализации в Таиланде