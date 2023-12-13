Слониха терроризирует туристов, требуя еду 

Решение по Олимпиаде вынесено

Туристка делала фото со слоном - а тот решил подшутить

В ЮАР слон напал на джип со студентами

Драматическое видео: слониху и её детёныша спасли из канализации в Таиланде

2 часа и трактор потребовались людям, чтобы спасти семью слонов из грязевой ямы

Носорог пожалел, что зашёл на территорию слона