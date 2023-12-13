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Слониха терроризирует туристов, требуя еду&nbsp;

Слониха терроризирует туристов, требуя еду 

Автор:
13 декабря 2023 07:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   обыск   слон   слониха   турист   
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Туристы, путешествующие на машине по национальному парку Яла на юго-востоке Шри-Ланки, привлекли внимание слонихи по имени Нитра. Животное вышло на дорогу и остановило машину.

Водитель сафари-мобиля не смог объехать живое препятствие. Животное разбило боковое стекло транспортного средства, а затем, используя длинный хобот, принялось методично обследовать салон автомобиля.

Туристы пережили волнительные моменты в своей жизни, но всё же не пострадали. Спустя некоторое время, благодаря усилиям водителя, группа скрылась от голодного зверя.

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Метки: Видео   животные   обыск   слон   слониха   турист   
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4  комментария
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14k
gavrosh 2 часа назад
Ну чисто гоп-стоп.
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3k
Vadim Balabanov 3 минуты назад
-А если найду?
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11k
zlopisec 50 минут назад
Правильно, чего они тут безнаказанно катаются....
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10k
Алексей Час назад
Долго будет жёпу колоть битым стеклом на водительском месте
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Себастьян Перейра

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