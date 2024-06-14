В Египте жених протащил свою невесту за волосы на глазах у всех гостей

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Одному из гостей это не понравилось и он ударил жениха по лицу, после чего праздник перерос в жестокую ссору между семьями жениха и невесты.
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Я, папаша, не согласен в пыли лежать...
Я может за два месяца стал готовиться к таинству: постригся, сходил в баню...
Что же это получается?! Вот эта рыжая - моя невеста?
"Уберите эту психическую, а то жениться перестану!"