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В Египте жених протащил свою невесту за волосы на глазах у всех гостей

В Египте жених протащил свою невесту за волосы на глазах у всех гостей

Автор:
14 июня 2024 09:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   жених   конфликт   насилие   невеста   свадьба   
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Одному из гостей это не понравилось и он ударил жениха по лицу, после чего праздник перерос в жестокую ссору между семьями жениха и невесты.

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Метки: Видео   в мире   жених   конфликт   насилие   невеста   свадьба   
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21  комментарий
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Свадьба без драки , деньги на ветер!
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12k
Дмитрий 3 минуты назад
Судя по всему там дальше традиционное в таких случаев побоище из серии "родня жениха" против "родни невесты"!
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491
Дмитрий Байков Полчаса назад
восточные сказки... зачем ты мне строишь глазки...
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16
Оля Полчаса назад
на диванчик тащил! не дотерпел
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0
Рамиз 37 минут назад
Если вы бы знали сколько надо отдать золота для невесты в Египте, то он имел право её не только протащить но и попрыгать на ней как на батуте.
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32k
Serg2001 Час назад
Может это у него уже двадцатая жена и он уже затрахался жениться... В прямом смысле!...)
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1k
DuckTales Час назад
Дурацкое мероприятие...
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446
Matias Владимир 47 минут назад
Опять-таки! Но ведь на свадьбах вкусно готовят. Хотя бы ради этого так уж сложно посетить это мероприятие? К тому же можно в сласть потрепаться ни о чём. Неужели живое общение уже в тягость? Может какие знакомства новые и полезные заведёте? Это же целое шоу, где вас будут развлекать! Бодрее и оптимистичнее надо быть. Я бы, что к примеру, с вами поменялся бы местами...
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446
Matias Владимир 43 минуты назад
Нет у вас, господа-товарищи, романтизму...
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246
r3mba4 Matias 16 минут назад
«Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету. Не дают человеку спокойно… жить!»

Я, папаша, не согласен в пыли лежать...
Я может за два месяца стал готовиться к таинству: постригся, сходил в баню...
Что же это получается?! Вот эта рыжая - моя невеста?
"Уберите эту психическую, а то жениться перестану!"
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42k
АнтонПолднев 2 часа назад
Музыкальное сопровождение как раз в тему
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10k
Alex 2 часа назад
Чурки такие чурки
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Отвратительный Мужик 2 часа назад
Какой не терпеливый , не мог пару часов потерпеть . Совет да любовь.
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