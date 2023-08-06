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Если мой танец на свадьбе не будет такой, то я вечно холостой: в США молодожёны вместо свадебного танца устроили рестлинг-шоу

Если мой танец на свадьбе не будет такой, то я вечно холостой: в США молодожёны вместо свадебного танца устроили рестлинг-шоу

Автор:
06 августа 2023 11:01
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   жених   забавно   невечта   рестлинг-шоу   свадьба   
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Пара выходит на танцпол, чтобы, как думали гости, исполнить свадебный танец, однако у молодоженов были другие планы.

Жена сделала на муже рестлинг-прием Стива "Stone Cold" Остина "Stunner", после чего тот якобы отключился. В роли судьи выступил один из гостей мероприятия. На заднем плане слышно, как люди поддерживают пару.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   жених   забавно   невечта   рестлинг-шоу   свадьба   
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3  комментария
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37k
Александр Час назад
А в зале стояла баба с отрыжкой в 1000 децибел?? Или она из другого фрик шоу?
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91
AlexWoyz 7 минут назад
чем бы ни тешились, лишь бы жили дружно..
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
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