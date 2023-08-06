Если мой танец на свадьбе не будет такой, то я вечно холостой: в США молодожёны вместо свадебного танца устроили рестлинг-шоу

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Пара выходит на танцпол, чтобы, как думали гости, исполнить свадебный танец, однако у молодоженов были другие планы.
Жена сделала на муже рестлинг-прием Стива "Stone Cold" Остина "Stunner", после чего тот якобы отключился. В роли судьи выступил один из гостей мероприятия. На заднем плане слышно, как люди поддерживают пару.
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