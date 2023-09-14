Жених внезапно побрил свою невесту

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В Санкт-Петербурге жених на свадьбе побрил налысо свою невесту. Гости были в шоке, а девушка, судя по всему, не возражала.
Свой атмосфера
О причинах подобного поступка остаётся лишь догадываться.
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(( может, и не только голову... )
Ради такого перфоманса стоило играть свадьбу!!!