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Жених внезапно побрил свою невесту

Жених внезапно побрил свою невесту

Автор:
14 сентября 2023 10:19
Метки: Видео   жених   лысая   лысина   невеста   побрил   свадьба   
1319
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В Санкт-Петербурге жених на свадьбе побрил налысо свою невесту. Гости были в шоке, а девушка, судя по всему, не возражала.

Свой атмосфера

О причинах подобного поступка остаётся лишь догадываться.

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Метки: Видео   жених   лысая   лысина   невеста   побрил   свадьба   
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11  комментариев
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2k
andretry Полчаса назад
"Если ты на мне женишься, я побреюсь наголо!"
(( может, и не только голову...
)
Ради такого перфоманса стоило играть свадьбу!!!
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2k
Duke_kir Полчаса назад
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51k
turyst 41 минуту назад
Может он вшей там нашёл?
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531
Человек Разумный 53 минуты назад
Если им вдвоем так в кайф, пусть хоть зеленкой обмажутся
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6k
Старичок Час назад
невеста теперь на zaлупу похожа. тамада-огонь.
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4k
Alex Час назад
Снизу тоже побрил? Дол**бы...
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30k
Serg2001 Час назад
Как там про хорошего тамаду и конкурсы?...))
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21k
сеньор Леонсио Час назад
Нормально, чувства проверяют. А может в слабо играют, и она ему в следующем раунде волосы на жопе паяльной лампой опалит! А он её на части, и по старой питерской традиции в Мойку!
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11k
Том Сойер Час назад

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74
Собака У Попа Час назад
Союз лысых.
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