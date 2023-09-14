Жених внезапно побрил свою невесту

Не мисс мира, а даже круче

Если мой танец на свадьбе не будет такой, то я вечно холостой: в США молодожёны вместо...

Никогда не стоит отчаиваться

Поход к алтарю с папой и отчимом

Пес сорвал свадебную фотосессию и был очень доволен собой

Участник свадебного конкурса пытается угадать свою жену