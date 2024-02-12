Вашего жениха штормит на 6 баллов

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Обычная и почти ничем не примечательная свадебная церемония. Хочется верить, что это съемка какого-то фильма или клипа.
Одно можно сказать точно. У Степана хороший друг.
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Жених явно не соображает ничего.
На вопрос не ответил, формально - не согласился.
Проспится - удивится....
- Я Думала, что я его отучу... я его исправлю....
Андрюха парень хоть куда здоровья дюжего,
Засадит литр и плевком сшибает мух.
А тут видать из за того что станет мужем он,
Всосал полтинник потерялся и потух.
Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыжиньких
Я иногда люблю бывать у них в гостях
Как вам такой сценарий?
Кстати, Вы всерьёз осуждать это хотите? Приводить аргументы, спорить. Не надо. Я объясню: то что я написал - шутка.
Бедный друг. Еще впереди первая брачная ночь.