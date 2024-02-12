Вашего жениха штормит на 6 баллов

Перевел, оплатил — лишнего не заплатил

Пьяный парень уснул на железнодорожных путях и не услышал, как над ним проехал поезд

Можете поздравить друг друга

Нокаут на свадьбе: мужчина успокоил пьяного приставалу

Если мой танец на свадьбе не будет такой, то я вечно холостой: в США молодожёны вместо...

Когда решил разобрать перегородку от застройщика в новостройке