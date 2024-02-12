FISHKINET
Сообщество Юмор 18358 постов • 3657 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Вашего жениха штормит на 6 баллов

Вашего жениха штормит на 6 баллов

Автор:
12 февраля 2024 10:30
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Россия   жених   пьяный   свадьба   
2057
1
1

Обычная и почти ничем не примечательная свадебная церемония. Хочется верить, что это съемка какого-то фильма или клипа.

Одно можно сказать точно. У Степана хороший друг.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Прикол   Россия   жених   пьяный   свадьба   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Fat Lynx 2 часа назад
В этот раз Степан попался...
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
Artem 2 минуты назад
Немножко устал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
238
ruslan d 3 минуты назад
Слепому видно , тут замешана любовь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Axel 18 минут назад
Ну а как его ещё жениться заставить?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov 23 минуты назад
Я бы поставил под сомнения легитимность такой церемонии.
Жених явно не соображает ничего.
На вопрос не ответил, формально - не согласился.
Проспится - удивится....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Сибиряк Полчаса назад
Вашего жениха штормит на 6 балловПосмотреть
Вашего жениха штормит на 6 баллов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов Час назад
Не смешно. Через непродолжительное время (сквозь рыдания):
- Я Думала, что я его отучу... я его исправлю....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
238
ruslan d Борис Карабанов 2 минуты назад
Очень даже смешно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
Иван Сивиркин Борис Карабанов Минуту назад
Ну покутил на мальчишнике до утра. Дальше может примерный семьянин будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
banzai7 Час назад
Она на седьмом месяце, а его видит в первый раз (грамотно споил длинный парень - брат невесты)
Как вам такой сценарий?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar Час назад
Постанова тиктоковская
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау Час назад
"Одно можно сказать точно. У Степана хороший друг." (с)

Бедный друг. Еще впереди первая брачная ночь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alex 2 часа назад
Женился не приходя в сознаие )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Ячейка общества. А вот куда баба смотрит когда за такого выходит? Потом пил, бил, изменял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
dima423 2 часа назад
Чето это свинство какое то... не хотел бы я чтобы у моей дочери была такая свадьба и такой жених...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
xbrat 2 часа назад
Чем-то напомнило фрагмент про мягкотелого из фильма "Кислотный дом" ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Бу 2 часа назад
... хорошее дело браком не назовут)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Игорь 2 часа назад
хорошее начало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

728482



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Изгой": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Изгой": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме
В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание пассажира в больницу
В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание...
Набирающие популярность в сообществах
Ещё один ушёл
Ещё один ушёл
Сложнее этих часов не придумали. Вот что в них есть
Сложнее этих часов не придумали. Вот что в них есть
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смотри не перепутай

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#забавно#Россия#дети#интересно#аварии#милота#авто аварии#Новый год
#животные#в мире#люди#новости#Китай#позитив#автомобили#Питер#автомир#подборка
#Юмор#факты#СССР#история#машина#природа#ДТП#соцсети#китайский новый год#собака
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Пьяный парень уснул на железнодорожных путях и не услышал, как над ним проехал поезд Пьяный парень уснул на железнодорожных путях и не услышал, как над ним проехал поезд Можете поздравить друг друга Можете поздравить друг друга Нокаут на свадьбе: мужчина успокоил пьяного приставалу Нокаут на свадьбе: мужчина успокоил пьяного приставалу Если мой танец на свадьбе не будет такой, то я вечно холостой: в США молодожёны вместо свадебного танца устроили рестлинг-шоу Если мой танец на свадьбе не будет такой, то я вечно холостой: в США молодожёны вместо... Когда решил разобрать перегородку от застройщика в новостройке Когда решил разобрать перегородку от застройщика в новостройке

На что жалуетесь?

Вернуться