Жители Ленинградской области призывают найти хозяина, который выбросил домашнего кота из машины

В Тихвине Ленинградской области камеры видеонаблюдения засняли, как водитель автомобиля Nissan подъехал к туберкулезной больнице и выбросил из машины чёрного кота. На видео видно, что кот домашний. Когда его высадили, он тут же бросился в укрытие, спасаясь. Сначала он ничего не понял, а потом спрятался в подвале больницы, сообщает Mash.