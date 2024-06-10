Жители Ленинградской области призывают найти хозяина, который выбросил домашнего кота из машины

Котика приютили работники больницы.
В Тихвине Ленинградской области камеры видеонаблюдения засняли, как водитель автомобиля Nissan подъехал к туберкулезной больнице и выбросил из машины чёрного кота. На видео видно, что кот домашний. Когда его высадили, он тут же бросился в укрытие, спасаясь. Сначала он ничего не понял, а потом спрятался в подвале больницы, сообщает Mash.
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Внезапного подселенца с ошейником обнаружили сотрудники больницы. Кот был напуган, мяукал и звал на помощь. Было видно, что кот домашний не готов к беспризорной жизни. Врачам стало интересно, как кот оказался у больницы. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, стало ясно, что бедного кота просто выбросили. В комментариях пользователи сети призвали хозяина к ответственности. Котик пока находится у одного из сотрудников.
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к чему этот пиз*деж?
тут или не пиз*деть, или видео не выкладывать....
Или может это вот этот кот ?