FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17044 поста • 1715 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Жители Ленинградской области призывают найти хозяина, который выбросил домашнего кота из машины

Жители Ленинградской области призывают найти хозяина, который выбросил домашнего кота из машины

Автор:
10 июня 2024 18:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Ленинградская область   выбросил кота   животные   интересное   котик   фото   
1399
1
1

Котика приютили работники больницы.

В Тихвине Ленинградской области камеры видеонаблюдения засняли, как водитель автомобиля Nissan подъехал к туберкулезной больнице и выбросил из машины чёрного кота. На видео видно, что кот домашний. Когда его высадили, он тут же бросился в укрытие, спасаясь. Сначала он ничего не понял, а потом спрятался в подвале больницы, сообщает Mash.

Внезапного подселенца с ошейником обнаружили сотрудники больницы. Кот был напуган, мяукал и звал на помощь. Было видно, что кот домашний не готов к беспризорной жизни. Врачам стало интересно, как кот оказался у больницы. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, стало ясно, что бедного кота просто выбросили. В комментариях пользователи сети призвали хозяина к ответственности. Котик пока находится у одного из сотрудников.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Ленинградская область   выбросил кота   животные   интересное   котик   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
Юрий 2 часа назад
А номер машины зачем замазали? Было бы проще искать. Разве нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Владимир 9 минут назад
Кота забрать в добрые руки, а хозяина набутылить на годик общего режима и оштрафовать на 500 к+ в пользу будущего хозяина. Давно пора за такое давать уголовщину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Froll Полчаса назад
Наверно коту повезло.Найдёт любящую семью.А ведь могли по-другому избавиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Teodor Полчаса назад
Вот сука... У меня котейка один-в-один такая же - у ж/д станции подобрали, пол года ей было - начала орать по весне и взрослению и такая же падла ее увезла подальше от дома и выкинула. Сейчас - любимица всей семьи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−24
4k
poбт Час назад
"который выбросил"
к чему этот пиз*деж?

тут или не пиз*деть, или видео не выкладывать....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
MakDag Час назад
Может это соседский кот, который постоянно срет у него под дверью?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Пётровыч Час назад
На одном предприятии разливали подсолнечное масло, 50000 бутылок эконом класс, то есть самое дешевое, потом поменяли тару на премиум класс, что в 2.5 раза дороже и продолжили заливку всё того-же масла из той же цистерны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Viktor Час назад
Хули толку призывать мразь к ответственности, ну заберёт он кота под напором общественности, так будет впредь умнее - или утопит втихаря, или траванёт! Чтоб сдох, урод, прости меня Господи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Владимир 2 часа назад
Вот ушлепок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
Dmitry N 2 часа назад
Какой кошмар))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5109 постов (4894 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358710



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые
10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые
Кедровые кружева: свои работы сибирский мастер не продает ни за какие деньги
Кедровые кружева: свои работы сибирский мастер не продает ни за какие деньги
Набирающие популярность в сообществах
75-лет выходу в свет романа Джорджа Оруэлла «1984»
75-лет выходу в свет романа Джорджа Оруэлла «1984»
В Москве опять смыло часть дороги
В Москве опять смыло часть дороги
Объекты нашего наследия, которые лучше один раз увидеть
Объекты нашего наследия, которые лучше один раз увидеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомобили#забавно#СССР#аварии#кот#Автовсячина#знаменитости#Краснодар
#в мире#люди#автомир#интересно#факты#авто аварии#кошка#позитив#кино#фильм
#животные#Юмор#машина#Прикол#новости#ДТП#Россия#собака#Япония#милота
Немного химии, много драк, погонь и трюков Немного химии, много драк, погонь и трюков Мэр Кисловодска пожаловался на коров, которые съели "вкусный газон" у мемориала Мэр Кисловодска пожаловался на коров, которые съели "вкусный газон" у мемориала Любимой игрушке котика понадобилась срочная операция Любимой игрушке котика понадобилась срочная операция Три краснокнижных дальневосточных леопарда вышли на дорогу к людям Три краснокнижных дальневосточных леопарда вышли на дорогу к людям Блогерша Лерчек только успела оплатить все долги, как ФНС предложила ей новые Блогерша Лерчек только успела оплатить все долги, как ФНС предложила ей новые В Кузбассе пожарные спасли из огня женщину и её питомцев В Кузбассе пожарные спасли из огня женщину и её питомцев

На что жалуетесь?

Вернуться