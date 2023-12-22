В Кузбассе пожарные спасли из огня женщину и её питомцев

Четвероногие питомцы надышались угарным газом.
В городе Ленинск-Кузнецкий пожарные выехали на вызов. Загорелась квартира во многоэтажке. Женщину вывели из огня, она не нуждалась в медицинской помощи. А вот её питомцев вынесли на руках. Пушистики надышались угарным газом и были без сознания. Пожарные призвали отставить панику и взяли ситуацию в свои руки — буквально.
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Огнеборцы кинулись помогать питомцам. Непрямой массаж сердца вернул их к жизни. Также пожарные поливали их водой, чтобы они пришли в себя. В МЧС сообщили, что животные пришли в себя и чувствуют себя хорошо.
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