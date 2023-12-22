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В Кузбассе пожарные спасли из огня женщину и её питомцев

В Кузбассе пожарные спасли из огня женщину и её питомцев

Автор:
22 декабря 2023 19:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   интересное   кошка   милота   собака   фото   
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Четвероногие питомцы надышались угарным газом.

В городе Ленинск-Кузнецкий пожарные выехали на вызов. Загорелась квартира во многоэтажке. Женщину вывели из огня, она не нуждалась в медицинской помощи. А вот её питомцев вынесли на руках. Пушистики надышались угарным газом и были без сознания. Пожарные призвали отставить панику и взяли ситуацию в свои руки — буквально.

Огнеборцы кинулись помогать питомцам. Непрямой массаж сердца вернул их к жизни. Также пожарные поливали их водой, чтобы они пришли в себя. В МЧС сообщили, что животные пришли в себя и чувствуют себя хорошо.

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Метки: Видео   животные   интересное   кошка   милота   собака   фото   
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Игорь 50 минут назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
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