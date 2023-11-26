Три краснокнижных дальневосточных леопарда вышли на дорогу к людям

Недалеко от границы национального парка "Земля леопарда" семья хищников перешла дорогу и заинтересовалась автомобилем.
В районе села Монакино в Приморском крае водитель на дороге встретил трёх леопардов. В пресс-службе парка "Земля леопарда" рассказали, что скорее всего, это самка с детёнышами. Животные посмотрели на транспорт и затем ушли в лес.
Специалисты заметили, что появление леопардов на дороге - естественное явление, поскольку они обитают в лесу неподалёку.
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Популяция краснокнижных кошек растёт благодаря эффективной работе по сохранению редких животных, встречи с леопардом реальны. Но важно помнить, что это самый мирный леопард на свете — не бывало случаев неспровоцированного нападения на человека, рассказали в пресс-службе.
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