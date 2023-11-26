Три краснокнижных дальневосточных леопарда вышли на дорогу к людям

В районе села Монакино в Приморском крае водитель на дороге встретил трёх леопардов. В пресс-службе парка "Земля леопарда" рассказали, что скорее всего, это самка с детёнышами. Животные посмотрели на транспорт и затем ушли в лес.

Специалисты заметили, что появление леопардов на дороге - естественное явление, поскольку они обитают в лесу неподалёку.