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Любимой игрушке котика понадобилась срочная операция

Любимой игрушке котика понадобилась срочная операция

Автор:
30 октября 2023 12:18
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   игрушка   интересное   котик   милота   операция   фото   
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К счастью, игрушка была спасена без рисков и в краткие сроки.

Котик играл со своей любимой игрушкой на верёвочке, как вдруг она порвалась. Он впал в ступор, нок счастью рядом оказался хозяин, готовый прийти на помощь. Парень быстро зашил игрушечку. В это время котик внимательно наблюдал за действиями хозяина, явно волнуясь.

Когда операция была окончена, котик получил свою игрушку и тут же принялся с ней играть.

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Метки: Видео   животные   игрушка   интересное   котик   милота   операция   фото   
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3  комментария
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2k
Оксид Бетона Час назад
Нежно так кусать стал, типа, ещё не оправился после операции, воробышек мой. )))
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1k
Мария Коненкова Полчаса назад
Точно так же мои себя ведут, когда надо игрушку зашить - помогают из всех сил, кошка носом только что об иглу не задевает. Как же, операция идёт!
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6k
Дмитрий 55 минут назад
Сколько тревоги в глазах!!!
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PokemonKa
Pika-Pika?
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