Любимой игрушке котика понадобилась срочная операция

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К счастью, игрушка была спасена без рисков и в краткие сроки.
Котик играл со своей любимой игрушкой на верёвочке, как вдруг она порвалась. Он впал в ступор, нок счастью рядом оказался хозяин, готовый прийти на помощь. Парень быстро зашил игрушечку. В это время котик внимательно наблюдал за действиями хозяина, явно волнуясь.
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Когда операция была окончена, котик получил свою игрушку и тут же принялся с ней играть.
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