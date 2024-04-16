Екатерина Шпица учит китайский язык

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Знаменитости учат китайский язык, чтобы иметь больше возможностей в бизнесе, лучше общаться с китайскими фанатами и погрузиться в китайскую культуру. Это помогает им быть успешными и развиваться как личности.
Оказывается, я знаю китайский👍😂
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вон они процессоры свои решили делать и я думаю у них получится выйти в конкуренты к АМД и интел что бы уравновесить их дуо-монополию
люди которые шарят за технологии наверно должны знать понятие "Отказоустойчивость"