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Екатерина Шпица учит китайский язык

Екатерина Шпица учит китайский язык

Автор:
16 апреля 2024 09:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Екатерина Шпиц   Китайский язык   Юмор   актриса   забавно   
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Знаменитости учат китайский язык, чтобы иметь больше возможностей в бизнесе, лучше общаться с китайскими фанатами и погрузиться в китайскую культуру. Это помогает им быть успешными и развиваться как личности.


Оказывается, я знаю китайский👍😂

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Метки: Видео   Екатерина Шпиц   Китайский язык   Юмор   актриса   забавно   
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11  комментариев
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8k
tamin 2 часа назад
Шпиц прикольная.
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Катрин 2 минуты назад
ржака
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61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 10 минут назад
Китайцам проще русский выучить чем нам китайский
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63k
Олег 23 минуты назад
Обаятельная деваха!
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56
ГТА Форевер Полчаса назад
Ой, смотрите палец! Ха аха ха ха! Не смешно?
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16k
Ivan Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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2k
Виктор Глущенко 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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28k
Sheir Час назад
Екатерина Шпица. А шпиц-это тот, кого ты по утрам выгуливаешь)
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13k
Copycat 2 часа назад
китайцы молодцы, мутят много интересных вещей, я бы тоже подучил наверно как отшлифую английский этим и займусь

вон они процессоры свои решили делать и я думаю у них получится выйти в конкуренты к АМД и интел что бы уравновесить их дуо-монополию
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Alove_Roleen
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