Когда решила спокойно перекусить на пляже

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Свежий морской бриз, жаркое солнце, мягкий песочек... все это очень хорошо будит аппетит. Поэтому покушать на пляже — это святое дело! Однако есть тут и свои трудности и риски.
Дело в том, что вам могут помешать наглые и очень голодные гопники.
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а не все вместе
о! и софт чаек нарисовал как надо!!!