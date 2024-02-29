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Когда решила спокойно перекусить на пляже

Когда решила спокойно перекусить на пляже

Автор:
29 февраля 2024 13:08
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   забавно   лето   пляж   чайки   
3853
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Свежий морской бриз, жаркое солнце, мягкий песочек... все это очень хорошо будит аппетит. Поэтому покушать на пляже — это святое дело! Однако есть тут и свои трудности и риски.

Дело в том, что вам могут помешать наглые и очень голодные гопники.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   забавно   лето   пляж   чайки   
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18  комментариев
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11k
MPEG-8 Час назад
Актриса погорелого театра.
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 43 секунды назад
Чаечку за испуг
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1k
олег 5 минут назад
арбузик обиднее в песок ронять.
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13k
Krapiv Полчаса назад
ешь в кафе, загорай на пляже, гадь в туалете
а не все вместе
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1k
ProFanas 37 минут назад
Пили контент пока горячий!
о! и софт чаек нарисовал как надо!!!
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14k
Artem 37 минут назад
Ссылка coub.com
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3k
РАТНИК 39 минут назад
Хохлы налетели , дай , дай , дай , дай...
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874
Maxim Russo 45 минут назад
Братва - красавцы! Своего не упустят!
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5k
Хачик 45 минут назад
Посмотрел на её "блестящее" от мази тело, сначала подумал, что её чайки обгадили...
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15k
Vital Idol 52 минуты назад
глухая постанова...
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38k
koleos72 57 минут назад
Она бы ещё станцевала танец испуга!
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1k
Димыч Час назад
"Кушают" грудные дети.
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3k
Pioner76 Час назад
Постановка. Хотя я тоже всегда снимаю, когда обедаю. Мало ли что случится, для тик тока.
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9k
Ntvl Час назад
обычное дело на любом пляже у моря.
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88
ruslan d Час назад
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5k
Горожанин 2 часа назад
Хичкок где-то рядом.
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