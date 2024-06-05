Забавная школьная традиция

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В одной из московских школ есть необычная традиция. Директор много лет даёт выпускникам прикоснуться к своей лысине на удачу.
Лысые люди приносят счастье и удачу. Такое вот есть поверье.
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