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Забавная школьная традиция

Забавная школьная традиция

Автор:
05 июня 2024 07:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Прикол   Традиция   Юмор   директор   забавно   школа   
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В одной из московских школ есть необычная традиция. Директор много лет даёт выпускникам прикоснуться к своей лысине на удачу.

Лысые люди приносят счастье и удачу. Такое вот есть поверье.

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Метки: Видео   Москва   Прикол   Традиция   Юмор   директор   забавно   школа   
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3  комментария
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918k
А.Берестенко Полчаса назад
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10k
Alex 38 минут назад
Скоро до блеска отполируют ))
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276
Бывалый Трус 45 минут назад
Ну, если помогает, то чё бы и нет.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3690 постов (3659 в горячем)

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