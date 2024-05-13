Испанец и могучий русский язык

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Харизматичный испанец продолжает изучать русский язык. Предыдущий ролик с этим же иностранцем можно посмотреть здесь.
Трудности русского языка
На пятом стакане обычно уже не так важно, как правильно произносить 😏
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Метки: Видео Юмор забавно иностранец испанец русский язык
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хорошо ещё яти с ерами убрали в прошлом веке.
Так описал, что нихрена не понятно