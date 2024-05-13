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Испанец и могучий русский язык

Испанец и могучий русский язык

Автор:
13 мая 2024 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   забавно   иностранец   испанец   русский язык   
1324
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Харизматичный испанец продолжает изучать русский язык. Предыдущий ролик с этим же иностранцем можно посмотреть здесь.

Трудности русского языка

На пятом стакане обычно уже не так важно, как правильно произносить 😏

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Метки: Видео   Юмор   забавно   иностранец   испанец   русский язык   
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11  комментариев
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7k
Харон ( Χάρων) 58 минут назад
Старое, но не забытое...
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98k
Доктор Джонс 2 минуты назад
В тюрьме: вот ты лежишь, я стою - а вместе мы сидим...
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9k
Гвоздь 23 минуты назад
он язык учит или на видосиках зарабатывает?
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7k
hhwost Полчаса назад
мы просто с рождения это всё воспринимаем и поэтому считаем нормальным, а так-то со стороны непредвзято посмотреть - оспадя! до сколькож непонятной и нелогичной фигни в нашем великом и могучем...

хорошо ещё яти с ерами убрали в прошлом веке.
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33k
Kladbische Полчаса назад
Это он ещё на фронте не был и не познал, как можно непонятными словами, очень коротко и ясно излагать, что надо делать. Типа Еб....шь, су....ка, эту ху....ю, прямо в жо...пу.
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40k
russger Полчаса назад
Лень искать и копировать, Представьте здесь фото со Станиславским и его знаменитой фразой
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11k
Vacony 57 минут назад
...это лишь начало ... дальше будет хуже... тут надо просто общаться не запариваться )))
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804
Шурман Час назад
Если захочет то выучит :) вчера в море нас было 6 человек и все говорили по Русский , Серб долго молчал и потом еле как начал на Русском говорить , на 5 часу хода уже и бельгийцы начали спрашивать и их начали учить простым русским словам . Самое смешное было когда на открытой волне шел отборный русский мат , почему он башни говорил с моторостинами на открытой волне для меня это загадка , там такое орали да кого хрена , да куда ты там что вставил я щас спущусь я тебе лом вставлю в ххххххххх короче это я еще по божески описал :)
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3955 постов (3951 в горячем)

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