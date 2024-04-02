Девушка показала, как выглядел ее муж до семейной жизни

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Да, за пару лет в браке можно смело набрать пару лишних килограмм. А может даже и не пару... Но порой перемены случаются так быстро и так сильно, что узнать человека становится практически невозможно.
Парень выбил настоящее комбо, так как не просто потолстел, так еще и полысел!
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Возраст, гиподинамия, замедление обмена веществ, переедание, лень.
Брак вообще не причём, он и вне брака таким же был бы.
PS А себя, девушке показать слабо? Может в ней уже пара центнеров...
Можно сколько угодно переводить стрелки на других, но я думаю, что никто ему жратву в глотку насильно не заталкивал, не заставлял после работы сидеть перед компом с пивасиком... В 95% мы сами ответственны за то, как нас "разносит".
- Посмотри на кого ты похож, вылитый бомж. Грязный, небритый, на лбу шишка. Глаза ... , а вот глаза довольные.
Так то оно вроде и наша судьба такая..Но если за это,в благодарность,скандалы,хотелки и ложь..Тогда на фиг такую пассажирку.Есть те кто понимаю и тянут свою лямку,а есть те,которым мужчина должен.Вот именно с такими и надо понимать,ты лишь нужен пока тянешь,нет,заменять и всё.
Лично я, уже 30 лет не меняю вес. Как с армии пришёл 74 кг, до сих пор 74 кг., при росте 176 см.