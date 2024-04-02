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Девушка показала, как выглядел ее муж до семейной жизни

Девушка показала, как выглядел ее муж до семейной жизни

Автор:
02 апреля 2024 09:58
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   было стало   внешность   забавно   муж до семейной жизни   
6136
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Да, за пару лет в браке можно смело набрать пару лишних килограмм. А может даже и не пару... Но порой перемены случаются так быстро и так сильно, что узнать человека становится практически невозможно.

Парень выбил настоящее комбо, так как не просто потолстел, так еще и полысел!

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Метки: Видео   Юмор   было стало   внешность   забавно   муж до семейной жизни   
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43  комментария
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Семейная жизни мало кому из мужчин идет на пользу...
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11k
Доктор 11 минут назад
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Алексей 14 минут назад
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Алексей 14 минут назад
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39k
Алексей 14 минут назад
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478
Сеня 17 минут назад
Ну и дура
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253
Fedot da ne tot 24 минуты назад
Ага, знаем таких, обрюхатила и бросила.
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91
ГТА Форевер 24 минуты назад
Да, да, всё так, семейная жизнь из 67 до 95 меня довела, опомнился, схуднул до 72
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
Ну, по виду там не пару лет прошло, а скорее десятка полтора.
Возраст, гиподинамия, замедление обмена веществ, переедание, лень.
Брак вообще не причём, он и вне брака таким же был бы.

PS А себя, девушке показать слабо? Может в ней уже пара центнеров...
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Этот ролик лютый баян. Ему лет 5 уже как... Страшно подумать, как сейчас пацан может выглядеть...
Можно сколько угодно переводить стрелки на других, но я думаю, что никто ему жратву в глотку насильно не заталкивал, не заставлял после работы сидеть перед компом с пивасиком... В 95% мы сами ответственны за то, как нас "разносит".
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8k
Vladimir Полчаса назад
Жена выговаривает мужу, вернувшемуся с гулянки.
- Посмотри на кого ты похож, вылитый бомж. Грязный, небритый, на лбу шишка. Глаза ... , а вот глаза довольные.
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8k
Puans-on Полчаса назад
А себя, чего не показала?
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3k
WELL Полчаса назад
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563
Доцент Полчаса назад
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3k
Rom 36 минут назад
Фу какой. И танец тослтячка потного мерзенький.
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277
DuckTales 49 минут назад
И стоило оно того ?
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3k
Сергей Викторович 55 минут назад
Женщина в браке пытается по максимуму контролировать ситуацию в семье, в том числе и мужа. Поэтому муж становится слишком привязан к семье, к дому, к заботам. В итоге нет времени на тренировки, на прогулки, скукота приводит к перееданиям. Как тут уже писали, через несколько лет такой жизни мужчина понимает что это напрямую влияет на его здоровье и на то, сколько лет он так сможет прожить. Вопрос элементарного выживания. И он либо посылает все накер и начинает заниматься собой, ну или... продолжает жиреть. стареть и умирать. И тут либо жена примет это и будет радоваться за мужа, либо нет - но тут уже замаячит либо развод (если муж продолжит сопротивляться), либо возможность быстро стать вдовой (если муж сдастся).
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3k
Daimos Час назад
Ну там явно не один год прошел. А человеки не молодеют с возрастом.
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61
ya da Час назад
Это у него комок нервов
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2
DARK4000 Час назад
Каждому своё.
Лично я, уже 30 лет не меняю вес. Как с армии пришёл 74 кг, до сих пор 74 кг., при росте 176 см.
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275
Эрик Картман DARK4000 49 минут назад
НИ)(УЯ СЕБЕ!!!
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108
Александр Час назад
Сама не показывается.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
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