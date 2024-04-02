Самое оригинальное предложение руки и сердца

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Два актёра познакомились на съёмках рекламы ноутбуков от Lenovo, стали встречаться и жить вместе. Когда мужчина решил сделать предложение, он подумал, что будет символично смонтировать видеообращение из рекламы, где когда-то они познакомились.
Ничего не подозревающая девушка подумала, что старую рекламу снова крутят по ТВ, но потом поняла, что произошло.
На видео отреагировали в самой Lenovo и пообещали прислать паре новые ноутбуки в честь помолвки.
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