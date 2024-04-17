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В Оренбурге мужчина «нашёл виноватого» в разрушении дамбы и порче дороги

В Оренбурге мужчина «нашёл виноватого» в разрушении дамбы и порче дороги

Автор:
17 апреля 2024 12:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Дамбогрыз   дамба   животные   забавно   милота   оренбург   суслик   
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В России спустя неделю определили виновников масштабного прорыва дамбы на реке Урал. В результате аварии под водой оказался город Орск и еще десятки населенных пунктов в Оренбургской области.

«Ну вылазь уже! Что ты там сидишь? Ты дамбу сгрыз, падла? Дамбогрыз».

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Метки: Видео   Дамбогрыз   дамба   животные   забавно   милота   оренбург   суслик   
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20  комментариев
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26k
Сибиряк 2 часа назад
Суслик курва!
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15k
Artem Минуту назад
Зашел только посмотреть шутки про "бобр - курва"
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Комментарий удален. Причина: флуд
−6
1k
Andrey G 42 минуты назад
С дамбами, дорогами, торговыми центрами и прочими пережитками советского прошлого всё просто - их строили в лохматые времена. Им охулиард лет и их, как и всё старое, нужно постоянно ремонтировать и ухаживать за этим. Естественно в эпоху эффективного манагерства, сэкономили на подобных вещах, "тут не надо так часто", "тут не увидят", "тут просто закроем" (как с пожарными дверьми почти во всех историях), "тут подешевле сделаем". Год, два, три, десять, двадцать простоит. Везунчики успеют на пенсию выйти или работу сменить. Те, кто не поймал удачу за хвост, по этапу пустят.
И это не о России речь. Так везде в странах с развитой промышленностью в 20 веке. Америка со своими поездами отличный пример. В Италии мосты один за одним падают, у немцев не падают, но переодически их перекрывают из-за опасности движения. Это плохие русские свои реакторы не демократические ремонтируют, цивилизованный мир такое не способен ремонтировать, просто закрывают. И зелёные счастливы, и руководство фабрик, котором ничего не надо ремонтировать. Кроме народа (да и пох на народ, кто его считает). Постоянно обркшаюшиеся шахты и т.д. по списку. Плохо, но как есть. Стандартная практика: воруем, авария, много трупов, менты, сроки, строим новое, забыли. И так по кругу.
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23k
BiZ 43 минуты назад
дамбу сгрыз
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45k
Aleks 49 минут назад
Рожа виноватая... Точно он.
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5k
@nners 55 минут назад
Норку затопило...
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1k
Кактус 56 минут назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
3k
Сергей Викторович Час назад
Скажем спасибо министру строительства Оренбургской области за свой доклад о причинах наводнения.
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32k
Axel Час назад
Посодют или оштрафуют?
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365
Dima Час назад
это у этого грызуна хата в Дубаях))))
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13k
Copycat 2 часа назад
Бобр курва! Не зря тот поляк ругался, вы просто посмотрите який бидло) сидит себе довольный всё прогрыз
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61
ГТА Форевер 2 часа назад
думает что дальше такое прогрызть
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3867 постов (3724 в горячем)

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