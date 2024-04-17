В Оренбурге мужчина «нашёл виноватого» в разрушении дамбы и порче дороги

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В России спустя неделю определили виновников масштабного прорыва дамбы на реке Урал. В результате аварии под водой оказался город Орск и еще десятки населенных пунктов в Оренбургской области.
«Ну вылазь уже! Что ты там сидишь? Ты дамбу сгрыз, падла? Дамбогрыз».
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И это не о России речь. Так везде в странах с развитой промышленностью в 20 веке. Америка со своими поездами отличный пример. В Италии мосты один за одним падают, у немцев не падают, но переодически их перекрывают из-за опасности движения. Это плохие русские свои реакторы не демократические ремонтируют, цивилизованный мир такое не способен ремонтировать, просто закрывают. И зелёные счастливы, и руководство фабрик, котором ничего не надо ремонтировать. Кроме народа (да и пох на народ, кто его считает). Постоянно обркшаюшиеся шахты и т.д. по списку. Плохо, но как есть. Стандартная практика: воруем, авария, много трупов, менты, сроки, строим новое, забыли. И так по кругу.