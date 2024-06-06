Аферист по фамилии Любовников обманул трёх женщин, представляясь полковником с 8-комнатной квартирой в Москве

В Москве задержали афериста по фамилии Любовников. Мужчина промышлял на сайтах знакомств, где так много диких обезьян незамужних и жаждущих любви и ласки женщин. Представлялся военным в отставке, рассказывая о своей жизни фантастические истории (восьмикомнатная квартира в Москве, два высших образования и бизнес в Сочи прилагаются) Как бы невзначай упоминал он и о боевом ранении, которое якобы порой не даёт садиться за руль - нужно же было как-то объяснить, почему при наличии дорогих авто (по рассказам) кавалер постоянно приезжает на метро.





Впрочем, на эти мелочи дамы были готовы закрыть глаза, ведь Любовников так сладко и, не уставая, пел о любви. Одновременно в "разработке" у мужчины были несколько женщин, которых он "кружил" то на похороны мамы, то на "скупку конфиската для перепродажи". Он брал в долг деньги на строительство гостиницы в Сочи и даже покупку авто. Сам подарками женщин не баловал. В конце концов, их у него три (даже если они не знают друг о друге), а он такой - один. Пусть раскошеливаются.





Одна 35-летняя и две 45-летние женщины регулярно отсылали ему требуемую мзду, за что он не уставал благодарить своих "любимых". Однако как только дело доходило до просьб вернуть деньги, тональность отношений кардинально менялась. Любовников начинал хамить.





