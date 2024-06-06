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Аферист по фамилии Любовников обманул трёх женщин, представляясь полковником с 8-комнатной квартирой в Москве

Аферист по фамилии Любовников обманул трёх женщин, представляясь полковником с 8-комнатной квартирой в Москве

Автор:
06 июня 2024 16:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Любовников   Москва   альфонс   аферист   мошенник   уголовное дело   
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Всё-таки любят наши женщины военных! А уж если услышат, что мужчина имеет боевое ранение, так и вовсе готовы отдать последнее бравому и милому отставнику.

В Москве задержали афериста по фамилии Любовников. Мужчина промышлял на сайтах знакомств, где так много диких обезьян незамужних и жаждущих любви и ласки женщин. Представлялся военным в отставке, рассказывая о своей жизни фантастические истории (восьмикомнатная квартира в Москве, два высших образования и бизнес в Сочи прилагаются) Как бы невзначай упоминал он и о боевом ранении, которое якобы порой не даёт садиться за руль - нужно же было как-то объяснить, почему при наличии дорогих авто (по рассказам) кавалер постоянно приезжает на метро.


Впрочем, на эти мелочи дамы были готовы закрыть глаза, ведь Любовников так сладко и, не уставая, пел о любви. Одновременно в "разработке" у мужчины были несколько женщин, которых он "кружил" то на похороны мамы, то на "скупку конфиската для перепродажи". Он брал в долг деньги на строительство гостиницы в Сочи и даже покупку авто. Сам подарками женщин не баловал. В конце концов, их у него три (даже если они не знают друг о друге), а он такой - один. Пусть раскошеливаются.


Одна 35-летняя и две 45-летние женщины регулярно отсылали ему требуемую мзду, за что он не уставал благодарить своих "любимых". Однако как только дело доходило до просьб вернуть деньги, тональность отношений кардинально менялась. Любовников начинал хамить.



А еще он не гнушался воровать по мелочам. Так, у одной из своих пассий стащил шкатулку с золотыми украшениями.


В какой момент и у какой именно из женщин лопнуло терпение, история умалчивает, только об альфонсе-вымогателе стало известно в полиции. Выяснилось, что по предварительным данным Любовников взял в долг и украл на весьма солидную сумму - общий ущерб дамы оценили в 1,3 миллиона рублей.


Сейчас в отношении серийного ловеласа возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Дело находится на контроле у столичной прокуратуры. Сам он, кстати, оказался безработным, который жил в съемной квартире в районе Некрасовка.



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Метки: Видео   Любовников   Москва   альфонс   аферист   мошенник   уголовное дело   
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13  комментариев
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7k
The Dude 2 часа назад
Ах, кааакой был мужчина.
ну настоящий полковник!
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Минуту назад
Знакомую разводил русскоязычный турок.....и что он разведчик, но надо деньги, и в Питер то скоро он приедет что бы воссоедениться с возлюбленной...но его не отпускают, надо что то там выплатить....
Что я только не говорил ей и убеждал и доводы и .......ВСЁ бесполезно, она была как зомби.
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4k
Дмитрий 39 минут назад
Тупые бабы так верят в "сказочного принца" ака "настоящего полковника", что готовы закрывать глаза на любую дичь. очевидные факты что их разводят итд, а потом будут "плакатся" что "ФСЕ МУЖИКИ КАААЗЛЫ" и пытаться мстить-отыграться на других, нормальных мужчинах...В 30+ уже пора немножко поумнеть, снизить планку и трезво себя оценивать понимая что таких как ты толпы и "принцам" вы особо не сдались т.к в их положение есть варианты и получше и помоложе, но нет, искать себе "ровню" это не про "сильных и успешных"...
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8k
Харон ( Χάρων) Час назад
А видел здесь каким боком?
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92k
sapér Vodička Час назад
- Разрешите представиться, мастер спорта майор Чингачгук
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14k
The Joker Час назад
Мне очень хочется увидеть, что из себя внешне представляют люди с вагинами, которые на такое ведутся?
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27k
Sheir 2 часа назад
Был у меня одноклассник в школе. Из категории никому не нужных задротов. Недавно случайно узнал, что теперь он сменил фамилию и окучивает дамочек таким же способом.
У обманутых дамочек есть даже свои чаты, где они таких выкладывают. Там про него пишут, что красиво ухаживал, брал деньги на бизнес а потом исчезал. Причем он и сейчас выглядит как убого чмо)
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51
Hitriy Zhuk Sheir 2 часа назад
Звучит как зависть.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2178 постов (2165 в горячем)

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