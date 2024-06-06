Аферист по фамилии Любовников обманул трёх женщин, представляясь полковником с 8-комнатной квартирой в Москве

Всё-таки любят наши женщины военных! А уж если услышат, что мужчина имеет боевое ранение, так и вовсе готовы отдать последнее бравому и милому отставнику.
В Москве задержали афериста по фамилии Любовников. Мужчина промышлял на сайтах знакомств, где так много
диких обезьян незамужних и жаждущих любви и ласки женщин. Представлялся военным в отставке, рассказывая о своей жизни фантастические истории (восьмикомнатная квартира в Москве, два высших образования и бизнес в Сочи прилагаются) Как бы невзначай упоминал он и о боевом ранении, которое якобы порой не даёт садиться за руль - нужно же было как-то объяснить, почему при наличии дорогих авто (по рассказам) кавалер постоянно приезжает на метро.
Впрочем, на эти мелочи дамы были готовы закрыть глаза, ведь Любовников так сладко и, не уставая, пел о любви. Одновременно в "разработке" у мужчины были несколько женщин, которых он "кружил" то на похороны мамы, то на "скупку конфиската для перепродажи". Он брал в долг деньги на строительство гостиницы в Сочи и даже покупку авто. Сам подарками женщин не баловал. В конце концов, их у него три (даже если они не знают друг о друге), а он такой - один. Пусть раскошеливаются.
Одна 35-летняя и две 45-летние женщины регулярно отсылали ему требуемую мзду, за что он не уставал благодарить своих "любимых". Однако как только дело доходило до просьб вернуть деньги, тональность отношений кардинально менялась. Любовников начинал хамить.
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А еще он не гнушался воровать по мелочам. Так, у одной из своих пассий стащил шкатулку с золотыми украшениями.
В какой момент и у какой именно из женщин лопнуло терпение, история умалчивает, только об альфонсе-вымогателе стало известно в полиции. Выяснилось, что по предварительным данным Любовников взял в долг и украл на весьма солидную сумму - общий ущерб дамы оценили в 1,3 миллиона рублей.
Сейчас в отношении серийного ловеласа возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Дело находится на контроле у столичной прокуратуры. Сам он, кстати, оказался безработным, который жил в съемной квартире в районе Некрасовка.
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ну настоящий полковник!
Что я только не говорил ей и убеждал и доводы и .......ВСЁ бесполезно, она была как зомби.
У обманутых дамочек есть даже свои чаты, где они таких выкладывают. Там про него пишут, что красиво ухаживал, брал деньги на бизнес а потом исчезал. Причем он и сейчас выглядит как убого чмо)
Не спалитесь