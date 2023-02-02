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Сообщество Животные
Себастьян Перейра
Гитарист подыграл певучим собакам
Автор:
Себастьян Перейра
02 февраля 2023 12:09
Сообщество :
Животные
Метки:
Музыка
Прикол
видео
гитара
животные
позитив
собаки
291
1
1
Собак можно назвать одними из самых певучих животные. Главное — вовремя раскрыть их потенциал. Например, подыграть питомцам на гитаре.
0
Музыкальная собачья пауза.
Собак можно назвать одними из самых певучих животные. Главное — вовремя раскрыть их потенциал. Например, подыграть питомцам на гитаре.
2023-02-02T12:09:37+03:00
Источник:
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Метки:
Музыка
Прикол
видео
гитара
животные
позитив
собаки
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5k
5 копеек
54 минуты назад
Класс. Лучше чем у некоторых ротопевиц. Команде продюсеров команда "фас"!
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