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Гитарист подыграл певучим собакам

Гитарист подыграл певучим собакам

Автор:
02 февраля 2023 12:09
Сообщество : Животные
Метки: Музыка   Прикол   видео   гитара   животные   позитив   собаки   
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Собак можно назвать одними из самых певучих животные. Главное — вовремя раскрыть их потенциал. Например, подыграть питомцам на гитаре.
Музыкальная собачья пауза.

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Метки: Музыка   Прикол   видео   гитара   животные   позитив   собаки   
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1  комментарий
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5k
5 копеек 54 минуты назад
Класс. Лучше чем у некоторых ротопевиц. Команде продюсеров команда "фас"!
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Себастьян Перейра

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